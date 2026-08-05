Nueve personas asesinadas: Honduras registra dos masacres en los primeros cinco días de agosto

Agosto inició como uno de los meses más violentos para Honduras. En apenas cinco días ya se registran dos masacres que dejaron un saldo de nueve personas asesinadas.
Este 5 de agosto se reportó el asesinato de seis personas en Olanchito, Yoro, tan solo un día después de que se registrara la primera masacre del mes, que dejó un saldo de tres personas muertas en Jutiapa, Atlántida.
Las víctimas de la masacre ocurrida este 5 de agosto fueron identificadas como Santos Giovanni Díaz, Daylin Bonilla, Denis Manuel Meléndez Becerra, Francisco Enrique Díaz, Carlos Manuel Díaz Duarte y Brian Wilfredo Salgado Ruiz.
Sobre la masacre más reciente, registrada en la colonia Murillo Soto, en Olanchito, departamento de Yoro, las autoridades manejan como principales hipótesis "disputas ligadas al microtráfico de drogas y también al robo de motocicletas".
De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados llegaron hasta una vivienda donde se encontraban tres miembros de una familia y otras tres personas. Sin mediar palabra, les dispararon y les quitaron la vida.
La primera masacre del mes ocurrió la noche del lunes 3 de agosto en Jutiapa, Atlántida, específicamente en una propiedad ubicada en la colonia Garden, aldea Roma.
Este hecho dejó tres personas muertas, identificadas como Darwin Manuel Vásquez Matute, de 41 años; Irvin Noé Hernández Altamirano, de 26 años; y Thomás Harris Bodden Martínez.
Según las investigaciones, varios hombres armados llegaron hasta la propiedad y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra las víctimas.
¿Qué dicen las autoridades sobre la ola de violencia? El comisionado Wilmer Mayes, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, sostuvo que en lo que va de 2026 se contabilizan 18 masacres, frente a las 23 registradas en el mismo período de 2025.
"Todas están vinculadas a algún tipo de estructura criminal o pleito entre bandas y estructuras que imperan en cada una de las zonas de nuestro país", afirmó el portavoz de la Policía Nacional.