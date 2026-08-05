Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín

Un voraz incendio se registró durante la madrugada de este miércoles en varias viviendas del barrio San Martín, sector 2, de Comayagüela, dejando a varias familias damnificadas. Varias personas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas al Hospital Escuela.
El reporte oficial del portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, indica que tres personas ingresaron al centro asistencial. ¿Cuál es su estado de salud?
"Brindamos atención médica a tres personas que sufrieron quemaduras por flama en un incendio en viviendas ocurrido esta madrugada", indicaron las autoridades.
Las tres personas ingresadas responden a los nombres de Salvador Rodríguez, de 84 años de edad; Geraldina Salinas Palma, de 63 años; y Arnulfo Pérez Rodríguez, de 84 años. Todos se encuentran estables.
El incendio arrasó con al menos seis viviendas y las familias damnificadas fueron trasladadas a un albergue habilitado en una escuela cercana a la zona.
El siniestro comenzó alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando la mayoría de los residentes dormía. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, solo personas heridas.
Pese a la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos, seis viviendas quedaron reducidas a cenizas y otras dos sufrieron daños por la caída de escombros.
Según lo informado, algunas personas presentaron quemaduras en el 10 % de la superficie corporal, mientras que otras sufrieron quemaduras de primer grado en la cabeza y los brazos.
Tras controlar el incendio, el Cuerpo de Bomberos continúa realizando labores de limpieza y remoción de escombros en la zona afectada.
Se estima que más de seis familias lo perdieron absolutamente todo. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades y a la población para recibir apoyo con víveres, ropa y otro tipo de ayuda.