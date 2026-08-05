  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín

Varios adultos mayores resultaron con quemaduras en los brazos, la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que fueron ingresados al Hospital Escuela tras el incendio en el barrio San Martín

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 10:25
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
1 de 10

Un voraz incendio se registró durante la madrugada de este miércoles en varias viviendas del barrio San Martín, sector 2, de Comayagüela, dejando a varias familias damnificadas. Varias personas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas al Hospital Escuela.

 Foto: Cortesía- Hopsital Escuela
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
2 de 10

El reporte oficial del portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, indica que tres personas ingresaron al centro asistencial. ¿Cuál es su estado de salud?

 Foto: Cortesía- Hopsital Escuela
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
3 de 10

"Brindamos atención médica a tres personas que sufrieron quemaduras por flama en un incendio en viviendas ocurrido esta madrugada", indicaron las autoridades.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
4 de 10

Las tres personas ingresadas responden a los nombres de Salvador Rodríguez, de 84 años de edad; Geraldina Salinas Palma, de 63 años; y Arnulfo Pérez Rodríguez, de 84 años. Todos se encuentran estables.

 Foto: Cortesía- Hopsital Escuela
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
5 de 10

El incendio arrasó con al menos seis viviendas y las familias damnificadas fueron trasladadas a un albergue habilitado en una escuela cercana a la zona.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
6 de 10

El siniestro comenzó alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando la mayoría de los residentes dormía. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, solo personas heridas.

 Foto: Cortesía- Hopsital Escuela
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
7 de 10

Pese a la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos, seis viviendas quedaron reducidas a cenizas y otras dos sufrieron daños por la caída de escombros.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
8 de 10

Según lo informado, algunas personas presentaron quemaduras en el 10 % de la superficie corporal, mientras que otras sufrieron quemaduras de primer grado en la cabeza y los brazos.

 Foto: Cortesía- Hopsital Escuela
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
9 de 10

Tras controlar el incendio, el Cuerpo de Bomberos continúa realizando labores de limpieza y remoción de escombros en la zona afectada.

 Daniela Zepeda
Adultos mayores sufren quemaduras tras incendio que arrasó con seis viviendas en barrio San Martín
10 de 10

Se estima que más de seis familias lo perdieron absolutamente todo. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades y a la población para recibir apoyo con víveres, ropa y otro tipo de ayuda.

 Foto: Hosputal Escuela
Cargar más fotos