"3 de los fallecidos habían sido requeridos": detalles de la masacre en Olanchito, Yoro

Comienzan las investigaciones de la masacre registrada la noche del martes en la colonia Murillo Soto, de Olanchito, Yoro. Los primeros resultados indican que estarían implicados en la venta de drogas en la zona. Esto dicen las autoridades.
A eso de las 9:00 de la noche del martes -4 de agosto-, hombres armados llegaron hasta la vivienda donde se encontraba las víctimas, ingresaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararles.
En la masacre murieron Santos Giovanni Díaz, Daylin Bonilla, Denis Manuel Meléndez Becerra, Francisco Enrique Díaz, Carlos Manuel Díaz Duarte y Brian Wilfredo Salgado Ruiz.
Autoridades llegaron a la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes, donde se confirmó que esta casa ya había sido allanada en ocasión anterior tras denuncias de venta de droga.
De acuerdo con el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilmer Mayes, la masacre se habría originado por un "conflicto con estructuras criminales por la venta de droga en la vivienda".
Agregó que: " 3 de 5 de los fallecidos fueron ingresados al sistema policial en linea y ya habían sido requeridos por delitos de venta de droga y narcomenudeo en el sector".
El comisionado informó que, con esta información, la principal línea de investigación apunta a disputas ligadas al microtráfico de drogas y también a la venta de motocicletas por piezas.
"Tenemos denuncias de que en esa vivienda, aparte del narcomenudeo, se dedicaban a desmantelar motocicletas y después las vendían por partes. Al final, las personas que andan en situaciones irregulares tarde o temprano les pasa factura", manifestó.
El jefe policial de Tocoa, Colón, comisionado Lorenzo Lara, notificó que "todos ellos son familia: hermanos, una nuera e hijos; es decir, pertenecían a un mismo núcleo familiar".
Honduras, considerado uno de los países más violentos del mundo pese a no estar en guerra, acumula 22 masacres en lo que va del año, con al menos 98 personas muertas en estos hechos, de acuerdo con datos oficiales.