Por "conflicto de mara" y "venta de droga" habrían asesinado a familia en masacre de Olanchito

Una brutal masacre se registró la noche del martes en la colonia Murillo Soto, Olanchito, departamento de Yoro, donde seis personas perdieron la vida, todas integrantes de una misma familia. Autoridades ya manejan una hipótesis de por qué habría ocurrido esta masacre. Aquí los detalles.
El crimen ocurrió cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda donde se encontraba la familia, ingresaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararles.
Las víctimas fueron identificadas como Santos Giovanni Díaz, Daylin Bonilla, Denis Manuel Meléndez Becerra, Francisco Enrique Díaz, Carlos Manuel Díaz Duarte y Brian Wilfredo Salgado Ruiz.
El jefe policial de Tocoa, Colón, comisionado Lorenzo Lara, informó que "lamentablemente tuvimos la pérdida de estos ciudadanos hondureños. Todos ellos son familia: hermanos, una nuera e hijos; es decir, pertenecían a un mismo núcleo familiar".
Dos de las víctimas murieron en el interior de la casa, mientras que otras cuatro fallecieron en un hospital de la zona, a donde habían sido trasladadas con heridas de gravedad.
De acuerdo con el director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilber Mayes, la masacre se habría originado por un "conflicto con estructuras criminales por la venta de droga en la vivienda", explicando que ya se había realizado un allanamiento en el lugar.
El comisionado señaló que la principal línea de investigación apunta a disputas ligadas al microtráfico de drogas y también al robo de motocicletas.
"Tenemos denuncias de que en esa vivienda, aparte del narcomenudeo, se dedicaban a desmantelar motocicletas y después las vendían por partes. Al final, las personas que andan en situaciones irregulares tarde o temprano les pasa factura", manifestó.
Mencionó que, lamentablemente, algunas de las víctimas fueron asesinadas "por estar en el lugar". Daylin Bonilla, una joven madre que deja en la orfandad a tres hijos.
Autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables de esta nueva masacre.