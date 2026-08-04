  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro

Dos personas fallecieron al instante en una vivieda y las otras en un hospital de la zona. Hombres armados llegaron en motocicletas y dispararon

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 23:13
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
1 de 10

La masacre número 20 en lo que va del año se registró en Olanchito, Yoro, luego que seis personas perdieran la vida tras un tiroteo. ¿Quiénes son las víctimas mortales?

 Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
2 de 10

La noche de este -4 de agosto- perdieron la vida seis personas en un tiroteo en la colonia Murilo Soto en Olanchito, Yoro.

 Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
3 de 10

Según reportes de medios locales, dos ciudadanos murieron en la vivienda donde ocurrió el hecho y los otros en el hospital Aníbal Murillo Escobar.

Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
4 de 10

Vecinos indicaron que a la vivienda llegaron cuatro hombres armados en motocicleta y dispararon.

 Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
5 de 10

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
6 de 10

Una de las víctimas responde al nombre de Santos Lanza de aproximadamente 40 años de edad.

Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
7 de 10

Otra víctima es Dailin Bonilla de aproximadamente 19 años de edad.

Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
8 de 10

A la lista de víctimas en la masacre de Olanchito se suma Carlos Lanza de aproximadamente 27 años.

Fotos: Cortesía redOtrab
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
9 de 10

También fue identificado de manera preliminar un joven de nombre Brayan y conocido como "El Sarco", quien era originario de la comunidad de Sabanetas.

Fotos: Cortesía redes
Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro
10 de 10

Otra persona fallecida es Enrique Lanza de aproximadamente 38 años de edad. La sexta víctima fue identificada como Denis Manuel Becerra.

 Fotos: Cortesía redes
Cargar más fotos