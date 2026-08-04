Rostros: ellos son las seis personas que perdieron la vida en masacre en Olanchito, Yoro

La masacre número 20 en lo que va del año se registró en Olanchito, Yoro, luego que seis personas perdieran la vida tras un tiroteo. ¿Quiénes son las víctimas mortales?
La noche de este -4 de agosto- perdieron la vida seis personas en un tiroteo en la colonia Murilo Soto en Olanchito, Yoro.
Según reportes de medios locales, dos ciudadanos murieron en la vivienda donde ocurrió el hecho y los otros en el hospital Aníbal Murillo Escobar.
Vecinos indicaron que a la vivienda llegaron cuatro hombres armados en motocicleta y dispararon.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas.
Una de las víctimas responde al nombre de Santos Lanza de aproximadamente 40 años de edad.
Otra víctima es Dailin Bonilla de aproximadamente 19 años de edad.
A la lista de víctimas en la masacre de Olanchito se suma Carlos Lanza de aproximadamente 27 años.
También fue identificado de manera preliminar un joven de nombre Brayan y conocido como "El Sarco", quien era originario de la comunidad de Sabanetas.
Otra persona fallecida es Enrique Lanza de aproximadamente 38 años de edad. La sexta víctima fue identificada como Denis Manuel Becerra.