Irvin Hernández: de agredir a un policía en 2020 a morir en masacre en Atlántida

Irvin Noel Hernández Altamirano, de 25 años, fue una de las víctimas de la masacre registrada la noche del pasado lunes 3 de agosto en una residencia frente al mar, en la colonia Garden, en el municipio de Jutiapa, donde otras dos personas perdieron la vida junto a él. ¿Tenía antecedentes penales? A continuación los detalles.
Tomás Harris Bodden Martínez, residente de la aldea El Pino, El Porvenir, Atlántida, quien recientemente había regresado de Estados Unidos y tenía antecedentes policiales; Darwin Manuel Vásquez Matute (de 41 años), originario de San Pedro Sula; e Irvin Noel Hernández Altamirano (de 25), originario de Utila, son las tres víctimas de la masacre, según el reporte de las autoridades.
Sin embargo, el nombre de Irvin Hernández volvió a acaparar la atención pública, luego de que recirculara información en la que dio a conocer un violento altercado con miembros de la Policía Nacional, en Utila, Islas de la Bahía. La disputa ocurrió el 24 de febrero de 2020.
Según el informe policial, Hernández se encontraba departiendo con amigos en plena vía pública, por lo que dos agentes se acercaron hasta el lugar para pedirles que bajaran el tono y se retiraran del sitio.
Sin embargo, el joven atacó por la espalda a uno de los oficiales y logró arrebatarle el arma reglamentaria, con la que después realizó varios disparos al aire en plena calle. El hecho quedó captado en un video que se volvió viral en ese momento.
En la grabación que fue difundida se escuchaba a sus amigos tratando de detenerlo: "Irvin, déjalo, soltá el arma viejo. Soltálo, gordo". Tras el enfrentamiento, Irvin intentó darse a la fuga, pero los agentes policiales lograron capturarlo y señalarlo formalmente por los delitos de robo y agresión contra funcionarios policiales, proceso tras el cual recobró su libertad, según autoridades.
Cinco años después de ese altercado en Utila, Irvin Noel Altamirano perdió la vida en un ataque armado.
Según el reporte preliminar, las tres víctimas se encontraban departiendo dentro de una casa cuando fueron sorprendidos por desconocidos que sin mediar palabras comenzaron a dispararles hasta dejarlos muertos.
La hipótesis que maneja hasta ahora la Policía Nacional es disputa ligada al tráfico de drogas.
"La causa por las cuales fueron asesinadas estas tres personas se dio en un contexto de tráfico de drogas. A nadie de los que estamos aquí le van a ir a hacer una cuestión a su casa cuando está de vacaciones, salvo que esté en una actividad criminal en la que esté participando", detalló el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.
"Los hechores se transportaban en un vehículo y eran varios. Ya tenemos los videos de vigilancia y las declaraciones de los testigos", manifestó el portavoz de la Policía Nacional Milton Mayes.
"Un equipo especial de la Dirección Policial de Investigaciones fue asignado para este caso y estaremos compartiendo los avances de la investigación que se desarrolla para esclarecer la muerte de estas tres personas", agregó la subinspectora Geaneth Figueroa, portavoz policial en Atlántida, mientras las investigaciones continúan.