"Me le echaron la mara": Madre de Harold narra cómo se llevaron a su hijo para decapitarlo en Yoro

Harold Lancaster Ulloa Ramos era un menor de 17 años que vivía con su madre y su padre. Era el hermano mayor de otros dos niños. La familia residía en una casa a la orilla del río en un sector de Yoro y asegura que es de escasos recursos.
¿Cómo empezó todo? Los padres del menor relataron la cronología del crimen. Todo comenzó la noche del pasado lunes 3 de agosto.
Según el relato de la madre y el padre de Harold, el menor estaba fuera de casa cuando fue raptado. A las 9:00 de la noche les avisaron que se lo habían llevado.
"Fue anoche a las nueve de la noche. Yo salí a buscarlo. Unos 'güiros' (niños) corrieron a decirme: 'Se llevaron a su hijo, dos motorizadas y lo golpearon con el casco en la cabeza y dijeron que a matarlo iban'", reveló la madre del menor.
Luego de que se llevaran al menor, en horas de la madrugada fue hallado sin vida. El padre, en la escena donde encontraron la cabeza de su hijo, confirmó que el cuerpo del jovencito ya estaba en la morgue de San Pedro Sula.
La madre de Harold, con lágrimas en los ojos, sostuvo que a su hijo le echaron la culpa de cometer robos, pero aseguró que él no se dedicaba a eso. "Él no robaba, me le echaron la culpa al güirro mío. Me le echaron la mara".
El hallazgo de la cabeza del menor ocurrió entre los municipios de Santa Rita y El Negrito, Yoro, en el sector de El Buen Pastor.
Óscar Sevilla, portavoz de la UMEP-11, aseguró que a la 1:00 de la madrugada se realizó el levantamiento del cadáver. Horas más tarde fue hallada la cabeza del menor.
"Se encontró sin vestimenta. Esta persona muere con arma blanca; está por investigarse qué tipo de arma", dijo el portavoz Sevilla.
Sevilla agregó: "Hay una investigación por parte de la DPI. Tenía una leyenda que decía que andaba cometiendo delitos de robo".