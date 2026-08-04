Hallaron su cuerpo y después su cabeza: Harold Ulloa Ramos, menor decapitado en Yoro

Como Harold Lancaster Ulloa Ramos fue identificado el menor que fue hallado decapitado en la comunidad de El Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita, Yoro.
Las autoridades recibieron el reporte de que únicamente habían encontrado la cabeza de un hombre a la orilla de la calle. Posteriormente, corroboraron que se trataba de un menor de 17 años de edad. ¿Qué se sabe del crimen?
Los reportes indican que dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta raptaron al jovencito y, horas después, sus familiares se enteraron de que le habían quitado la vida de forma dantesca.
Según el relato de la madre de la víctima: "Estaba haciendo baleadas en la noche cuando llegó un güiro a decirme que lo levantaron dos motorizados, por culpa de otros cipotes que andaban robando".
Las fotografías de la escena muestran únicamente la cabeza del menor a la orilla de la calle. Supuestamente, antes del macabro hallazgo de la cabeza, las autoridades habían encontrado el cuerpo decapitado. Los restos del joven ya se encuentran en la morgue de San Pedro Sula.
"Los que andaban robando con unos güirros de La Sarrosa le echaron la culpa al cipote mío. El güirro no andaba robando", dijo el padre del menor.
La madre del menor, con lágrimas en los ojos, lamentó la tragedia de su hijo y dijo que eran personas de escasos recursos y que, con mucho sacrificio, construyeron su casa a la orilla del río.
La madre del menor asegura que, una noche antes del crimen, soñó que su hijo moría y que se despedía de ella.
"Yo soñé cuando él me dijo: 'Mamá, ya me voy, me echaron el pato (refiriéndose a la culpa) de algo que yo no hice'".
Según el relato del padre del menor, a Harold lo confundieron con otros jóvenes y asegura que su hijo no robaba.