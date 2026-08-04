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Disputa por drogas, la hipótesis de la masacre en Jutiapa, Atlántida

El director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Wilber Mayes, dijo que no se descarta que el crimen ocurriera por pleito de drogas

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 12:33
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La masacre de tres hombre reportada en el municipio de Jutiapa, Atlántida, estaría vinculada a un conflicto por drogas, según las hipótesis de la Policía Nacional. Más detalles a continuación.

 Foto: Carlos Molina/EL HERALDO
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En la noche del lunes 3 de agosto en la colonia Garden de la aldea Roma, tres hombres fueron acribillados a disparos.

 Angelo Avila
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De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional, varios individuos se transportaron en un vehículo y arribaron hacia la vivienda en la que departían sus víctimas.

 Foto: cortesía-redes sociales
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Sin pronunciar palabras, los criminales abrieron fuego contra los presentes en la vivienda. Incluso, uno sobrevivió, pero quedó herido.

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Entre los fallecidos, figuran Irvin Noé Hernández Altamirano, de 26 años de edad.

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Tambien fue asesinado a balazos Darwin Manuel Vásquez Matute. Mayes no especificó de donde era originario.

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La otra víctima mortal fue identificada como Thomas Harris Bodden Martínez, originario Utila, Islas de la Bahía. El director de Comunicación Estratégica de la Policía, Wilber Mayes Ríos, explicó que Bodden era el propitario del recinto en el que departían.

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El director de Comunicación Estratégica de la Policía, Wilber Mayes Ríos, indicó que no descartan la posibilidad de que este homicidio múltiple sea consecuencia de pleitos sobre narcóticos.

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"No se descarta. Las masacres o este tipo de eventos siempre están vinculados a un tipo de eventos que se pudieron haber suscitado en fechas anteriores y que debido a esa reprimenda es que ejecutan estos hechos", dijo en entrevista con HCH.

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Cabe señalar que en 2025, Thomas Bodden fue acusado por posesión de drogas y atentado, según un reporte del Ministerio Público.

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Mayes aseguró que las autoridades policiales continúan con el proceso investigativo, recopilando testimonios y pruebas como los videos de las cámaras de vigilancia.

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Hasta al momento, no se han reportado capturas de los sujetos vinculados a este violento hecho que consternó a la población de Jutiapa.

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