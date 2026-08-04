"Le echaron la culpa de robar... Dios me lo reveló": madre soñó con Harol, menor decapitado en Yoro

"Yo soñé esto, esos eran los sueños míos, lo que Dios me revelaba en los sueños en la madrugada", lamentó. Continuó: "Yo soñé cuando él me dijo: 'Mamá, ya me voy, me echaron el pato (refiriéndose a la culpa) de algo que yo no hice', me dijo en el sueño".