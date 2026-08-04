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"Le echaron la culpa de robar... Dios me lo reveló": madre soñó con Harol, menor decapitado en Yoro

Entre lágrimas, la madre de Harold Ulloa relató que la noche antes del crimen de su hijo soñó que él llegaba a despedirse luego de que lo culpabilizaran "por algo que no hizo"

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 11:38
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La mañana de este martes -4 de agosto- fue encontrada la cabeza de Harold Lancaster Ulloa Ramos, un menor que fue llevado por la fuerza por motorizados, según relató su madre, quien había soñado esa noche con la muerte de su hijo.

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El hallazgo ocurrió en la comunidad de El Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita, Yoro, donde se encontró tan solo la cabeza de quien horas después fue identificado como Harold.

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El cuerpo del menor, de 17 años, fue encontrado en un sector conocido como Pata de Gallina y fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia.

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Según el relato de la madre, uno de los jóvenes de la comunidad llegó a avisarle que: "Se llevaron a su hijo dos motorizados y lo golpearon con el casco en la cabeza. Se lo llevaron y dijeron que a matarlo iban".

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El padre del menor agregó que su hijo salió a caminar con otro menor de nombre Josué Caleb, pero solo su hijo habría sido llevado por los motorizados.

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Explicó que presuntamente confundieron a su hijo con "los que andaban robando con unos güirros de La Sarrosa le echaron la culpa al cipote mío. El güirro no andaba robando".

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Advirtió: "Me las van a pagar, de Dios no se escapa", lamentando que son personas de escasos recursos y que con esfuerzo lograron construir una vivienda a la orilla del río, y que no tiene cómo cubrir los gastos fúnebres.

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Un dato doloroso fue revelado por la misma madre, quien asegura que soñó todo lo que ocurrió con su hijo la noche antes de su crimen y que no logró dormir por eso, hasta que llegó a recibir la noticia.

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"Yo soñé esto, esos eran los sueños míos, lo que Dios me revelaba en los sueños en la madrugada", lamentó. Continuó: "Yo soñé cuando él me dijo: 'Mamá, ya me voy, me echaron el pato (refiriéndose a la culpa) de algo que yo no hice', me dijo en el sueño".

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Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, así como el móvil del crimen, por lo que las autoridades recopilan declaraciones de posibles testigos y familiares para formular hipótesis y esclarecer el caso.

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