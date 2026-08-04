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Tenía antecedentes por tráfico de drogas y atentado: Thomas Bodden, víctima de la masacre en Jutiapa

Un triple crimen se registró la noche del lunes, donde Thomas Bodden y dos personas más fueron las víctimas en Jutiapa, Atlántida. Esto se sabe de sus casos

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 09:30
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La noche del lunes 3 de agosto, tres personas perdieron la vida y una resultó herida tras un ataque armado en Jutiapa, Atlántida. Thomas Bodden es una de las víctimas y detrás de él hay un antecedente escondido. Esto se sabe.

 Foto: Redes sociales
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La masacre ocurrió en la colonia Garden, ubicada en la aldea Roma, jurisdicción del municipio de Jutiapa, en una propiedad que funciona como villa de alquiler.

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Versiones preliminares indican que hombres armados llegaron hasta las instalaciones y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar en contra de las víctimas.

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Entre los fallecidos está Thomás Harris Bodden Martínez, originario de La Ceiba, Atlántida.

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La segunda víctima es Irvin Noé Hernández Altamirano, de 26 años, originario de Utila, Islas de la Bahía, y Darwin Manuel Vásquez Matute, dueño de la villa y originario de El Porvenir.

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En el caso de Thomas Bodden, se conoció que tiene un antecedente, según un informe del Ministerio Público de 2025.

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En ese año, la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico (FRLA), llevó a cabo acciones en respuesta a diversas denuncias y requerimientos en contra de personas que fueron procesadas en los primeros días del año por diversos ilícitos, entre ellas estaba Thomas Bodden.

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"Thomas Harris Bodden Martínez es acusado por los delitos de posesión de drogas y atentado", menciona una nota publicada el 7 de enero de 2025.

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Las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos de las víctimas en el interior de la vivienda y uno en el patio.

 Foto: Carlos Molina| EL HERALDO
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Hasta el momento se desconoce si el crimen estaría vinculado con alguna estructura criminal u otras causas, por lo que las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación en el caso.

 Foto: Carlos Molina| EL HERALDO
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