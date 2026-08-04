Tenía antecedentes por tráfico de drogas y atentado: Thomas Bodden, víctima de la masacre en Jutiapa

La noche del lunes 3 de agosto, tres personas perdieron la vida y una resultó herida tras un ataque armado en Jutiapa, Atlántida. Thomas Bodden es una de las víctimas y detrás de él hay un antecedente escondido. Esto se sabe.
La masacre ocurrió en la colonia Garden, ubicada en la aldea Roma, jurisdicción del municipio de Jutiapa, en una propiedad que funciona como villa de alquiler.
Versiones preliminares indican que hombres armados llegaron hasta las instalaciones y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar en contra de las víctimas.
Entre los fallecidos está Thomás Harris Bodden Martínez, originario de La Ceiba, Atlántida.
La segunda víctima es Irvin Noé Hernández Altamirano, de 26 años, originario de Utila, Islas de la Bahía, y Darwin Manuel Vásquez Matute, dueño de la villa y originario de El Porvenir.
En el caso de Thomas Bodden, se conoció que tiene un antecedente, según un informe del Ministerio Público de 2025.
En ese año, la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico (FRLA), llevó a cabo acciones en respuesta a diversas denuncias y requerimientos en contra de personas que fueron procesadas en los primeros días del año por diversos ilícitos, entre ellas estaba Thomas Bodden.
"Thomas Harris Bodden Martínez es acusado por los delitos de posesión de drogas y atentado", menciona una nota publicada el 7 de enero de 2025.
Las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos de las víctimas en el interior de la vivienda y uno en el patio.
Hasta el momento se desconoce si el crimen estaría vinculado con alguna estructura criminal u otras causas, por lo que las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación en el caso.