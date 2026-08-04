Esto investigan en el crimen de Emily Muñoz, niña de 9 años hallada muerta en Colón

Emily Dayana Muñoz era una niña de tan solo 9 años de edad que desapareció el pasado sábado 1 de agosto y fue hallada horas después, el domingo 2 de agosto, en horas de la tarde.
Lo último que los padres de la menor supieron de ella fue que se encontraba en el patio de la vivienda y posteriormente salió en su bicicleta, sin dejar rastro. ¿Qué hipótesis manejan las autoridades?
La niña de nueve años fue encontrada sin vida al interior de una finca de palma africana en Tocoa, Colón. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa negra.
Fue el subcomisionado Pablo Lenin Osorto, subjefe de la Regional Policial, quien informó que recibieron el reporte del hallazgo. Posteriormente, las autoridades acordonaron la escena para facilitar el trabajo del equipo de investigación.
"El día de ayer se tomó nota de una menor sin vida; de inmediato se tomó control de la escena y el cuerpo fue enviado a Medicina Forense de San Pedro Sula", declaró el oficial.
También explicó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación. Una de las hipótesis que analizan está ligada al entorno familiar de la menor.
Según las autoridades, investigan si la familia de Emily Dayana había recibido amenazas antes del crimen. Esta es una de las líneas de investigación que siguen para esclarecer el caso.
"Se analiza si la familia tenía amenazas de muerte. Es una línea de investigación; se entrevistó a los padres para conocer el entorno, junto con los testigos y las pruebas. Siento que la DPI va en buena línea de investigación", expresó Osorto.
Las investigaciones avanzan con la recopilación de testimonios por parte de los familiares y personas cercanas a la víctima, con el fin de recabar evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, el padre de la menor, Elmer Muñoz, aseguró que: "La niña no tiene ninguna cortadura en su cuerpecito, golpes en el cuerpo, solo tiene un golpe en la cabecita por la parte de atrás, según nos dijo el médico". Además, agregó que: "Ese fue el golpe que la mató. Tampoco tiene signos de violación. Fue arrastrada, en el cuerpecito se ve".