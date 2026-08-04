Esto investigan en el crimen de Emily Muñoz, niña de 9 años hallada muerta en Colón

Por su parte, el padre de la menor, Elmer Muñoz, aseguró que: "La niña no tiene ninguna cortadura en su cuerpecito, golpes en el cuerpo, solo tiene un golpe en la cabecita por la parte de atrás, según nos dijo el médico". Además, agregó que: "Ese fue el golpe que la mató. Tampoco tiene signos de violación. Fue arrastrada, en el cuerpecito se ve".