A Emely Muñoz la "golpearon en la cabecita" y la "arrastraron", asegura su padre

Desconsolados por su muerte, familiares y conocidos velan hoy el cuerpo de la pequeña Emily Dayana Muñoz Maldonado, de tan solo 9 años de edad, quien fue encontrada sin vida y dentro de una bolsa negra la tarde del domingo en una finca de palma africana en Tocoa, Colón.
El hecho ocurrió luego de que la menor, la mañana del sábado -02 de agosto-, saliera en su bicicleta del patio de su vivienda y desde entonces no se supo de ella. Fue hallada sin vida al día siguiente.
El padre de la menor, don Elmer Muñoz, manifestó que un señor dio el aviso del hallazgo del cuerpo en la zona, el cual estaba metido en una bolsa plástica color negro.
El cuerpo de la menor fue ingresado esa misma noche a la morgue para realizar la autopsia correspondiente, donde se reveló lo que provocó su muerte.
Don Elmer explicó que: "La niña no tiene ninguna cortadura en su cuerpecito, golpes en el cuerpo, solo tiene un golpe en la cabecita por la parte de atrás, según nos dijo el médico".
Agregó: "Ese fue el golpe que la mató. Tampoco tiene signos de violación. Fue arrastrada, en el cuerpecito se ve".
Entre lágrimas, mientras su pequeña estaba en el féretro, su padre lamentó: "Tengo partido el corazón, pero ya la llevamos a darle cristiana sepultura. La voy a recordar hasta que yo me muera".
Aunque hasta el momento se desconoce el motivo del crimen contra de la menor, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de determinar quién o quiénes estarían detrás del crimen.
El subcomisionado Pablo Lenin Osorto, subjefe de la Regional Policial, adelantó que: "Se analiza si la familia tenía amenazas de muerte. Se entrevistó a los padres para conocer el entorno, junto con los testigos y las pruebas. Siento que la DPI va en buena línea de investigación".
El cuerpo de la pequeña será enterrado en las próximas horas, mientras sus familiares siguen llegando a dejarle arreglos florales como muestra de amor a la pequeña Emely.
Sus maestros y amigos de la escuela la recuerdan como una pequeña muy enérgica e inteligente. Cursaba el tercer grado.
Se espera que en los próximos días las autoridades avancen con las investigaciones y den con los responsables de este lamentable crimen.