Los rostros de Thomas, Darwin e Irvin, víctimas de la masacre en Jutiapa

En horas de la noche del lunes -3 de agosto-, se registró una masacre que cobró la vida de tres personas y dejó a una herida en Jutiapa, Atlántida. Aquí los detalles del hecho:
Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en una propiedad que funciona como villa de alquiler, ubicada en la colonia Garden, aldea Roma, Jutiapa, luego de reportarse un triple homicidio en horas de la noche.
Se trata de Darwin Manuel Vásquez Matute, de 41 años, dueño de la villa y originario de El Porvenir.
Irvin Noé Hernández Altamirano, de 26 años, originario de Utila, Islas de la Bahía. Era padre de un niño.
Y Thomás Harris Bodden Martínez, originario de La Ceiba, Atlántida.
Versiones preliminares indican que hombres armados llegaron hasta las instalaciones y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar en contra de las víctimas.
De manera preliminar, se conoció que uno de ellos había llegado recientemente de Estados Unidos y residía en el municipio de Utila, Islas de la Bahía.
Tras el tiroteo, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos de las víctimas en el interior de la vivienda. Una de persona resultó herida.
El tercer cadáver quedó tendido en el patio, a pocos metros de la piscina.
Autoridades indicaron que: "Nuestro equipo de investigación está recopilando información, y las próximas horas serán cruciales para poder obtener los datos necesarios que permitan identificar y poner ante las autoridades competentes a los hechores de este crimen".