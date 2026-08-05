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Ladrones matan a empresario de Danlí; video de seguridad captó el fatal hecho

Un video de seguridad captó el violento asalto en un agente bancario del barrio Tierra Blanca, Danlí, donde murió Jorge Luis Castellanos Sosa

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 10:20

Danlí, El Paraíso.- Un video de seguridad registró el violento asalto ocurrido la tarde del martes 04 de agosto en una agencia bancaria del barrio Tierra Blanca, en el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, donde murió el empresario Jorge Luis Castellanos Sosa.

De acuerdo con información preliminar, varios hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al establecimiento y cometieron el asalto.

Las cámaras del establecimiento captaron el momento en que se desarrolló el hecho violento, donde se puede apreciar como los desconocidos llegaron con arma en mano al local, rompieron el vidrio de la entrada y apuntaron directamente al empresario, que intentó refugiarse en una pequeña oficina.

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Sin embargo, los delincuentes abrieron por la fuerza y lo sometieron, dejándolo gravemente herido, siendo trasladado de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado; horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Castellanos Sosa, quien era propietario de una empresa de la zona.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, recolectar datos (video captado por la cámara de seguridad) e iniciar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas capturadas ni han brindado detalles adicionales sobre el avance de las investigaciones.

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La Escuela José Antonio Domínguez de Jutiapa, municipio de Danlí, donde trabajan los primos de la víctima; extendieron sus condolencias con el siguiente mensaje: "Nuestras más sentidas frases de condolencia a sus familiares y amistades por tan irreparable pérdida, rogando al Dios Todopoderoso por el eterno descanso de su alma y provea de resignación y fortaleza a sus seres queridos en este momento de dolor", además de decretar tres días de duelo.

La comunidad expresa su pesar por la muerte de Jorge Luis Castellanos Sosa.

La comunidad expresa su pesar por la muerte de Jorge Luis Castellanos Sosa.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

Mientras tanto, el crimen ha generado preocupación entre los habitantes de Danlí, quienes señalan un aumento en los hechos delictivos y solicitan mayores acciones para fortalecer la seguridad en la ciudad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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