"A vos te voy a dar una lección": Procurador Dagoberto Aspra revela que JOH amenazó a la PGR

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Orlando Hernández "amenazó" durante la audiencia de declaración de imputado, celebrada el pasado 3 de agosto, al procurador de la Unidad Penal de la Procuraduría General de la República (PGR), según denunció este miércoles el procurador general, Dagoberto Aspra. Tras las supuestas amenazas, en declaraciones al canal HCH, Aspra sostuvo que no expondrá a sus procuradores y será él quien asuma "la titularidad de la defensa del Estado y la representación de la Procuraduría en la audiencia inicial del 12 de agosto". En la audiencia de declaración de imputado de Juan Orlando Hernández, acusado de estafa y lavado de activos en el caso Pandora II, la PGR y el Ministerio Público (MP) solicitaron la detención judicial; sin embargo, el juez le dictó medidas cautelares distintas a la prisión. El procurador de la República cuestionó que Hernández haya dirigido sus amenazas únicamente contra la PGR, cuando el Ministerio Público mantuvo la misma postura durante la audiencia. "Me preocupa de enorme manera que él enfile sus ataques a la Procuraduría y deje a un lado al Ministerio Público. Sería grave que el MP esté plegado a los intereses de este señor", expresó. El procurador expuso: "La postura de la PGR en la audiencia fue la misma que presentó el Ministerio Público. A mí realmente me preocupa, se lo digo a la población y a ustedes, me preocupa que él dirija su ataque a la PGR, porque entendería yo que su obstáculo no es el Ministerio Público". Seguidamente cuestionó que: "Él no está atacando al MP. El MP planteó también la detención judicial. El fiscal adjunto, el abogado Marcio Cabañas, lo expresó de igual manera, que la pretensión del MP era la detención judicial porque ellos consideraron que era la medida cautelar idónea para enfrentar el proceso". "Me preocupa de enorme manera que él enfile sus ataques a la Procuraduría y deje a un lado al MP. Sería grave que el MP esté plegado a los intereses de este señor, como fue el informe que me rindieron los procuradores, donde ellos se vieron solos, se vieron con un acordamiento entre el juez, la defensa y el MP para validar las pretensiones de medidas distintas a la detención judicial".

Argumentó que "nosotros creemos que había riesgo de contaminación de la investigación, por el perfil que él ha mantenido durante muchos años de poder, donde puede influir en testigos y peritos. Así lo expresamos y acompañamos un informe independiente muy sólido que hizo el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción. Se llama "La caída de un expresidente". Allí expone todo el perfil de él desde que fue diputado, secretario del Congreso, presidente del Congreso y dos veces presidente. Estamos hablando de más de 20 años de poder". Sobre el informe sostuvo que: "Nosotros sustentamos en este documento que había un riesgo de contaminación de la investigación y que el resultado podía debilitar la pretensión acusatoria tanto del Ministerio Público como de la PGR". "Esos 62 millones son de interés de la PGR recuperarlos porque hay un perjuicio, un daño al Estado de Honduras. No hay un interés personal hacia él, ni lo conozco; en toda mi vida dos veces lo vi", dijo Aspra.

Las amenazas

Seguidamente, el procurador citó las palabras que, según él, Hernández dirigió al procurador encargado de representar a la PGR en la audiencia. "Voy a revelar, porque él se victimiza, ese es el recurso de él, victimizarse. Él amenazó a mis procuradores de una manera que se dirigió a ellos. Creyó que la PGR se iba a plegar a sus intereses. Los intereses de nosotros son defender al Estado de Honduras, por eso se planteó esta solicitud de detención judicial", dijo Aspra. Citó las palabras que, según él, pronunció Hernández: "Le dijo: 'Mírame a los ojos, mírame, a vos te estoy hablando, a ti te estoy hablando, a vos te voy a dar una lección'".

Aspra sostuvo que: "A mi procurador, al procurador de la Unidad Penal, se lo dijo de frente. Ojalá que tuviera el interés de decirlo allí, como le gusta andar hablando en medios, que lo reconozca porque hay muchos testigos. Se despide de ellos y les dice que se cuiden". El procurador aseguró que no expondrá a su personal y será él quien tome el caso. "Yo estoy acostumbrado a enfrentar personas. Yo enfrento personas, siempre toda mi carrera ha sido enfrentar personas, funcionarios y fiscales; esa ha sido mi carrera", manifestó. Aspra anunció que estará al frente de la representación de la PGR en el caso judicial contra el expresidente. "El día 12 de agosto, lastimosamente voy a tener que asumir la titularidad de la Procuraduría. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mis procuradores. Yo no los voy a exponer; ellos son personas más jóvenes que están haciendo una carrera en la Procuraduría y yo ya soy un profesional formado. Yo voy a ir el 12 de agosto a sustentar la pretensión de la PGR en cuanto a la indemnización y reparación de los daños y solicitar la vinculación al proceso de Juan Orlando Hernández, porque la imputación radica en 62 millones de lempiras que cayeron en movimientos políticos de los que él era el titular". Sobre las supuestas amenazas reiteró que hubo varios testigos. "La amenaza fue en la audiencia. Ojalá tenga la moral de reconocerlo públicamente porque había suficientes testigos en esa audiencia, donde él se refirió de manera directa al coordinador del área penal de la Procuraduría y le dijo: 'Mírame a los ojos, a vos te estoy hablando, a vos te voy a dar una lección', y al final les dijo: 'Cuídense'". Recalcó que: "Voy a asumir la titularidad de la defensa del Estado y la representación de la Procuraduría en la audiencia inicial del 12 de agosto". El procurador también reconoció que el proceso representa un reto para el sistema de justicia. "Sabemos que estamos cuesta arriba, que esta prueba el sistema de justicia y, de lo que pasó, vemos que hay una inclinación a favor de él, pero la PGR no se va a detener".

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