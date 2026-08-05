Horóscopo de hoy: descubre qué le espera a tu signo del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros marcan un día de cambios, decisiones y nuevas oportunidades para los 12 signos del zodiaco.

Consulta las predicciones de Aries, Tauro, Géminis y los demás signos para conocer qué aspectos de tu vida estarán favorecidos hoy.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Alguien del entorno profesional te dará una muy buena idea para una reforma, en el hogar o en el trabajo. Tu buena reputación en este ámbito, provocará un ascenso de categoría o un aumento de sueldo. Estás en racha.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Buen día en general aunque te costará desconectar del todo de tu entorno profesional; tus familiares notarán tus ausencias mentales y te lo reprocharán. No te dejes llevar demasiado por tus pensamientos, a veces hay que ser más pasional.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La relación con tu familia política entrará hoy en una fase de crisis, porque podrías verte obligado a defender a tu pareja por acusaciones sin fundamento, aunque esta no sea tu norma. Quedarás muy bien ante quien realmente te importa.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Contarás con apoyos importantes que podrán beneficiarte o facilitarte la carrera hacia las metas que te has propuesto a corto plazo. Los pequeños problemas que sufrías por tu familia tienden a diluirse.

LEO (23 julio - 22 agosto). Inspirarás confianza en los que te rodean: buen momento para aclararte en cuestiones sentimentales, para despejar nubes en torno a tu trabajo, o limar pequeñas diferencias. Podrás expresarte con tacto, sabiendo utilizar las palabras adecuadas en cada momento. Aprovéchalo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El deporte te costará un gran esfuerzo. Decidirás ponerte en forma, pero corres el peligro de desilusionarte nada más empezar. No serás capaz de mantener una perspectiva y de mirar más allá. Con la familia es muy probable que pases los mejores ratos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Resolverás de forma muy favorable a tus intereses un problema económico que te daba la lata últimamente, probablemente relacionado con asuntos en los que influyan los bancos o las financieras. Una persona cercana te dará las claves.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Escucharás comentarios que te involucrarán en asuntos algo turbios dentro del ámbito laboral. No te dejes llevar por charlatanes y muestra una actitud más madura que ellos. La experiencia te ha enseñado a capear el temporal en tu relación de pareja. Paciencia.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pequeños detalles pueden hacerte ver que las cosas van mucho mejor de lo que creías en los temas que más te interesan. Tal vez no se trate de dar giros bruscos en tu trayectoria, sino de buscar el punto necesario para girar poco a poco.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En lo profesional trata de mantener la calma en una situación muy ajetreada y con altibajos que no siempre sientan bien. Ten paciencia y no aceleres los acontecimientos porque puedes llevarte una grata sorpresa entre tanto alboroto.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás hoy muy claro que debes controlar tu salud comenzando por la comida y la bebida, sobre todo si has abusado de ello en los últimos días. De lo contrario, acabará afectando a tu vida diaria.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Por fin entras en una fase en que te atreverás a lanzarte con grandes proyectos, tu autoestima se ha situado en niveles máximos y además contarás con al apoyo de tu pareja, familia o amigos. No puedes pedir nada mejor.