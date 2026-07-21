Horóscopo de hoy, 21 de julio: descubre las predicciones para Aries, Tauro y los 12 signos

Tegucigalpa, Honduras.- El horóscopo de hoy ofrece una guía sobre las energías que marcarán la jornada para cada signo del zodiaco.

Algunos encontrarán oportunidades para avanzar en el trabajo, otros deberán actuar con prudencia en el amor o tomar decisiones importantes relacionadas con su bienestar.

Descubre qué dicen los astros para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos, y prepárate para aprovechar al máximo este día.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que evitar discusiones con personas de tu mismo sexo para no tener choques que pueden ser muy desagradables. Deja los asuntos espinosos para momentos menos tensos y procura poner al mal tiempo buena cara.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo). El desasosiego que sientes últimamente puede tener un motivo concreto o, por el contrario, puede deberse al estrés diario. Busca en tu interior y, si no encuentras nada a qué achacarlo, habla con alguien que te ayude a encontrar la causa.

GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio). Llega el momento de aplicar la creatividad a tus proyectos, sean cuales sean estos, porque tendrás todas las circunstancias a favor para que salgan adelante con éxito. Se abrirán rápidamente los horizontes.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio). Hoy no estarás para bromas; tu sentido del humor será nulo, pero puedes encontrarte con alguien de quien recelas y que, sin embargo, te atrae. Vivirás la ilusión momentánea de olvidar todo lo que te hizo en el pasado.

LEO (23 de julio - 22 de agosto). Estarás más cerca que nunca de expresar tus sentimientos de forma sincera e implicarte en una relación amorosa que nació con escasas esperanzas. El tiempo te habrá dado otra visión de las cosas y ahora estás preparado para el compromiso.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre). Los astros te ayudarán hoy a clarificar los aspectos de tu hogar que hasta ahora te llenaban de dudas, ya sea por la disposición de los muebles, el color de las paredes o la manera de colocar los libros. La paz te llegará al final de la tarea.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre). Podrías tener la posibilidad de mejorar tus ingresos, pero a costa de tener que invertir parte de tus ahorros y jugarte las vacaciones, por ejemplo. Si no lo ves muy claro, es mejor que nades y guardes la ropa.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre). Podrías sentirte incómodo con las bromas de mal gusto de una persona que considerabas especial. Quizá sea la persona por la que te sientes atraído, por lo que a la incomodidad se añadirá la desilusión. Su actitud te defraudará.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre). Disfrutarás de un día muy feliz y todo te saldrá a pedir de boca, tanto a nivel profesional como personal. Asumirás responsabilidades y responderás con diligencia y entusiasmo. Sentirás que las nuevas funciones son un juego de niños.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero). La salud puede ser tu punto débil en estos momentos. Algún tipo de alergia, conocida o nueva, puede hacerte pasar malos ratos, aunque tendrá fácil solución si acudes al especialista.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero). La generosidad de algún amigo puede llegar a abrumarte, pero seguro que tendrás la ocasión de corresponderle en la medida de tus posibilidades. No hagas caso a tu familia ni a tu pareja en este punto, porque su visión puede estar desenfocada.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor de tus seres queridos será importante en este día, en el que las mayores satisfacciones vendrán del entorno sentimental y familiar. Tu pareja te demostrará con infinidad de atenciones lo importante que eres para ella, algo que ya ibas necesitando últimamente.