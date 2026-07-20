Ministra justifica el despido de 2,000 empleados de Educación por reordenamiento y falta de fondos

Tegucigalpa, Honduras.- El despido de cerca de 2,000 personas que laboraban bajo el régimen de Servicio Civil en los centros educativos se debió a una reestructuración de personal, señaló este lunes la ministra de Educación, Arely Argueta. La funcionaria defendió la decisión al asegurar que la misma responde a un proceso de reorganización institucional ante limitaciones presupuestarias del Estado. "Nosotros estamos haciendo un reordenamiento de personal. Tenemos exceso de personal y las arcas del Estado están muy comprometidas", afirmó Argueta.

El despido del personal como aseadoras, guardias y conserjes de los centros educativos a nivel nacional provocó que en varios centros los docentes y padres de familia protestaran. Tras el despido, diversos sectores políticos y sindicales señalaron que las desvinculaciones superan las 2,000 plazas y que estarían afectando, en su mayoría, a empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) que fueron contratados en la administración anterior. Sin embargo, Argueta no se refirió directamente a los señalamientos de sesgo político y reiteró que la medida obedece a criterios administrativos y financieros dentro de la institución. Por su parte, el presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), Yuri Hernández, cuestionó la forma en que se han ejecutado los despidos y advirtió sobre el impacto que tendrán en el sistema educativo. El dirigente magisterial aseguró que los despidos están afectando a trabajadores que cumplen funciones esenciales en los centros educativos, especialmente en el nivel prebásico.