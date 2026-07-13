Sector magisterial advierte con movilizaciones si continúan despidos en centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- El sector magisterial advirtió con salir a las calles a protestar si el Gobierno no detiene los despidos de personal administrativo en centros educativos del país. La advertencia surge luego de que en los últimos días se registraran cerca de 2,000 despidos de trabajadores bajo el régimen de Servicio Civil, entre ellos aseadoras, vigilantes, conserjes y personal administrativo que forman parte del funcionamiento diario de las escuelas.

Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Prichpma), indicó que estos empleados, aunque no son docentes, cumplen un rol clave dentro del sistema educativo, ya que se encargan de tareas operativas y de seguridad que permiten el desarrollo normal de las actividades académicas.

"Están desmantelando toda la estructura de los centros educativos y eso no es correcto en un país donde debe prevalecer el diálogo, con las autoridades educativas", expresó el dirigente. Hernández instó a la titular de la Secretaría de Educación a abrir espacios de diálogo con los sindicatos y organizaciones magisteriales, con el fin de encontrar soluciones que no afecten el funcionamiento de los centros educativos. Aunque esta semana los centros educativos se mantienen cerrados debido al receso escolar, la dirigencia no descarta retomar acciones de protesta la otra semana. El dirigente manifestó que la falta de personal operativo está dejando a los centros escolares sin capacidad de gestión, afectando desde la vigilancia hasta la atención administrativa y logística de estudiantes. “Un profesor no puede estar al mismo tiempo dando clases y cuidando el portón o la seguridad del centro educativo”, manifestó, al recalcar la importancia de mantener a este personal en sus puestos.