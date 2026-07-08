Despidos de personal de servicio civil alcanzan a 80 centros educativos de Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Las protestas por los despidos de personal de servicio civil en centros educativos continúan en el Distrito Central, donde padres de familia, estudiantes y docentes mantuvieron tomadas varias instituciones para exigir el reintegro de trabajadores separados de sus cargos.

De acuerdo con la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, se realizaron despidos en aproximadamente 80 centros educativos del departamento, donde labora personal contratado por Servicio Civil, principalmente vigilantes y personal de aseo.

“En Francisco Morazán se registran alrededor de 515 personas que han salido del sistema, pero ese dato no corresponde únicamente a despidos. Incluye renuncias, licencias, fallecimientos y otros movimientos administrativos desde febrero hasta la fecha”, aclaró la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz González.

Uno de los casos que mantiene suspendidas las actividades presenciales es el Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez, donde docentes, empleados y padres de familia mantienen la toma de las instalaciones desde el inicio de la semana.

La enfermera del centro educativo, Leda Díaz, explicó que en ese instituto fueron separados cinco trabajadores, entre ellos cuatro guardias de seguridad y un médico odontólogo, situación que motivó la protesta.

“Las notificaciones fueron entregadas el viernes y el lunes comenzó la toma del instituto. Esperamos que exista un diálogo con las autoridades para evitar que los estudiantes continúen perdiendo clases”, manifestó Díaz.

Los trabajadores afectados aseguran que las notificaciones de separación fueron entregadas sin que se les explicaran las causas específicas y esperan que las autoridades revisen nuevamente cada expediente.