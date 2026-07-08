Protestas por personal despedido se extienden a más centros educativos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las protestas por los despidos de personal de apoyo en centros educativos de la capital continúan ganando fuerza. Por varios días consecutivos, padres de familia, estudiantes y docentes mantienen jornadas de protesta para exigir la reincorporación de trabajadores separados recientemente de sus cargos. Las manifestaciones se han registrado en distintos puntos del Distrito Central y tienen un reclamo en común: el regreso de vigilantes, personal de aseo y trabajadores administrativos contratados bajo el régimen de Servicio Civil y que, según los manifestantes, fueron despedidos sin una explicación clara. Los protestantes sostienen que las cartas de cancelación entregadas a los empleados no detallan los motivos de las desvinculaciones laborales, situación que consideran una violación a sus derechos y al debido proceso.

Mientras tanto, padres de familia aseguran que continuarán con las acciones de presión hasta obtener respuestas de la Secretaría de Educación y una solución para los trabajadores afectados.



Más centros se suman a las protestas

Entre los centros educativos donde se han reportado manifestaciones se encuentran los institutos República de Francia, Modesto Rodas Alvarado y Vicente Cáceres, cuyos estudiantes y padres de familia se han unido a las exigencias de reintegro laboral. A ellos se suman otros centros como el Instituto Jesús Aguilar Paz, donde además de cuestionar los despidos, la comunidad educativa denunció la falta de docentes y el impacto que esta situación tiene sobre el desarrollo normal de las clases. Las protestas también alcanzaron a la escuela Santos Guardiola, en el sector de Villa Adela, donde padres de familia expresaron preocupación por la salida del personal encargado de la vigilancia y la limpieza del centro educativo. Según señalaron, la ausencia de estos trabajadores compromete aspectos fundamentales para el funcionamiento diario de las escuelas, como el control de ingreso de estudiantes y las condiciones de higiene dentro de las instalaciones.

Magisterio respalda a trabajadores despedidos