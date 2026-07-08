Protestas por personal despedido se extienden a más centros educativos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las protestas por los despidos de personal de apoyo en centros educativos de la capital continúan ganando fuerza. Por varios días consecutivos, padres de familia, estudiantes y docentes mantienen jornadas de protesta para exigir la reincorporación de trabajadores separados recientemente de sus cargos.
Las manifestaciones se han registrado en distintos puntos del Distrito Central y tienen un reclamo en común: el regreso de vigilantes, personal de aseo y trabajadores administrativos contratados bajo el régimen de Servicio Civil y que, según los manifestantes, fueron despedidos sin una explicación clara.
Los protestantes sostienen que las cartas de cancelación entregadas a los empleados no detallan los motivos de las desvinculaciones laborales, situación que consideran una violación a sus derechos y al debido proceso.
Mientras tanto, padres de familia aseguran que continuarán con las acciones de presión hasta obtener respuestas de la Secretaría de Educación y una solución para los trabajadores afectados.
Más centros se suman a las protestas
Entre los centros educativos donde se han reportado manifestaciones se encuentran los institutos República de Francia, Modesto Rodas Alvarado y Vicente Cáceres, cuyos estudiantes y padres de familia se han unido a las exigencias de reintegro laboral.
A ellos se suman otros centros como el Instituto Jesús Aguilar Paz, donde además de cuestionar los despidos, la comunidad educativa denunció la falta de docentes y el impacto que esta situación tiene sobre el desarrollo normal de las clases.
Las protestas también alcanzaron a la escuela Santos Guardiola, en el sector de Villa Adela, donde padres de familia expresaron preocupación por la salida del personal encargado de la vigilancia y la limpieza del centro educativo.
Según señalaron, la ausencia de estos trabajadores compromete aspectos fundamentales para el funcionamiento diario de las escuelas, como el control de ingreso de estudiantes y las condiciones de higiene dentro de las instalaciones.
Magisterio respalda a trabajadores despedidos
El descontento también recibió el respaldo de organizaciones magisteriales. A través de un pronunciamiento público, filiales del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y del Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) del Instituto Central Vicente Cáceres expresaron su apoyo a los empleados afectados.
En el documento, las organizaciones calificaron los despidos como una medida arbitraria y solicitaron a la Secretaría de Educación revisar los casos y proceder con la reincorporación del personal separado de sus funciones.
Asimismo, advirtieron sobre el impacto que estas decisiones podrían tener no solo en las familias de los trabajadores despedidos, sino también en el funcionamiento de los centros educativos y en la calidad del servicio que reciben los estudiantes.
Mientras continúan las protestas, padres de familia y docentes aseguran que mantendrán las medidas de presión hasta obtener una respuesta oficial sobre el futuro laboral del personal afectado.