Onda tropical dejará lluvias en el norte y oriente de Honduras este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical durante la tarde de este miércoles 8 de julio provocará lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras, mientras gran parte del territorio hondureño mantendrá condiciones predominantemente secas. Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos, informó que el fenómeno estará acompañado por el transporte de humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá las precipitaciones principalmente en el oriente, norte y noroccidente del país. "Durante este día, en horas de la tarde, esperamos el ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional, que junto al transporte de humedades del Mar Caribe producirá lluvias y chubascos en la parte oriental, norte y noroccidental del país", explicó Castellanos.

El pronosticador agregó que en la región central también se registrarán algunas precipitaciones, aunque de menor intensidad. "Y precipitaciones débiles dispersas en la región central. En las demás regiones del territorio nacional tendremos condiciones predominantemente secas", detalló Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos. En cuanto al estado del mar, el pronóstico establece un oleaje de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca y de dos a cuatro pies en el litoral Caribe. Respecto a las temperaturas, el Distrito Central registrará una máxima de 29 C° y una mínima de 21 C°. En la región central se esperan temperaturas entre 32 C° y 20 C°. Para la región insular se pronostica una máxima de 30 C° y una mínima de 27 C°, mientras que en la región norte las temperaturas oscilarán entre 33 C° y 25 C°.