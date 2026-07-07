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INM reactiva sello especial para hijos de hondureños nacidos en el extranjero

La iniciativa permite a que los hijos de padre o madre de nacionalidad hondureña nacidos en el extranjero residan de manera legal en Honduras

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 16:21
INM reactiva sello especial para hijos de hondureños nacidos en el extranjero

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración anunciaron la reactivación del sello especial de permanencia en Honduras.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de garantizar los derechos de la niñez y facilitar los trámites migratorios, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaron la reactivación del beneficio del Sello Especial de Permanencia en el país.

La medida legal está destinada a los hijos de padre o madre de nacionalidad hondureña que han nacido en el extranjero.

La figura migratoria permite que el menor de edad resida de manera legal en Honduras hasta cumplir los 21 años, sin la necesidad de tramitar de manera inmediata la doble nacionalidad.

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Al alcanzar la mayoría de edad establecida para este proceso, el joven podrá decidir de forma voluntaria y formal si desea adquirir la ciudadanía hondureña, otorgándole un margen amplio para definir su situación legal.

La decisión institucional surge como una solución directa a las severas dificultades que enfrentan los padres para obtener y presentar documentos apostillados desde el extranjero.

Las barreras burocráticas solían retrasar la regularización de los menores, exponiéndolos a una situación de irregularidad migratoria.

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Con la reactivación de este sello, el Instituto Nacional de Migración simplifica los flujos administrativos y asegura el bienestar jurídico de las familias.

Los requisitos que se establecen son: solicitud de ambos padres dirigida a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Migración.

Este requisito debe ser presentado en la ventanilla de la Secretaría General en la oficina principal del INM en Tegucigalpa o en la oficina regional de San Pedro Sula.

Además, copia original del pasaporte del menor beneficiado y el original y copia del documento de identificación de ambos padres.

También el certificado de nacimiento original del menor, debidamente legalizado y traducido al español, es decir, auténtica original o apostilla del país de origen.

Y el recibo de pago TGR por valor de 200 lempiras y, si es con apoderado legal o representante, presentar documento que acredite las facultades de representación.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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