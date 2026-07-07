INM reactiva sello especial para hijos de hondureños nacidos en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de garantizar los derechos de la niñez y facilitar los trámites migratorios, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaron la reactivación del beneficio del Sello Especial de Permanencia en el país. La medida legal está destinada a los hijos de padre o madre de nacionalidad hondureña que han nacido en el extranjero. La figura migratoria permite que el menor de edad resida de manera legal en Honduras hasta cumplir los 21 años, sin la necesidad de tramitar de manera inmediata la doble nacionalidad.

Al alcanzar la mayoría de edad establecida para este proceso, el joven podrá decidir de forma voluntaria y formal si desea adquirir la ciudadanía hondureña, otorgándole un margen amplio para definir su situación legal. La decisión institucional surge como una solución directa a las severas dificultades que enfrentan los padres para obtener y presentar documentos apostillados desde el extranjero. Las barreras burocráticas solían retrasar la regularización de los menores, exponiéndolos a una situación de irregularidad migratoria.