INM reactiva sello especial para hijos de hondureños nacidos en el extranjero

Al alcanzar la mayoría de edad establecida para este proceso, el joven podrá decidir de forma voluntaria y formal si desea adquirir la ciudadanía hondureña, otorgándole un margen amplio para definir su situación legal.La decisión institucional surge como una solución directa a las severas dificultades que enfrentan los padres para obtener y presentar documentos apostillados desde el extranjero.Las barreras burocráticas solían retrasar la regularización de los menores, exponiéndolos a una situación de irregularidad migratoria.