Hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque aún requieren L 5,600 millones para concluirse

Aunque las estructuras comienzan a tomar forma, las plataformas de Finanzas indican que ninguno de los hospitales estaba cerca de operar al finalizar 2025.Las obras permanecían en la etapa de cerramiento de fachadas y terminación de estructuras, mientras seguía pendiente la instalación de los sistemas especializados que permiten el funcionamiento de un centro hospitalario, entre ellos las redes eléctricas, climatización, sistemas contra incendios y otros componentes técnicos.La incertidumbre no se limita al estado de las construcciones<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ministerio-publico-secuestra-documentos-sit-caso-construccion-hospitales-PH31149372" target="_blank">. Los tres proyectos continúan bajo investigación del Ministerio Público (MP)</a> y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mientras la nueva administración de la SIT revisa la viabilidad jurídica y financiera para continuar las obras.El actual ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Elher, confirmó a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus que el Gobierno todavía no ha definido cómo obtendrá los recursos necesarios para concluir los hospitales, detallando una cruda realidad financiera sobre lo que realmente hace falta para ponerlos en marcha. Sin embargo, al contrastar las palabras del funcionario con los reportes oficiales, los datos entran en una abierta contradicción matemática que expone el desajuste institucional.Según explicó el ministro, el presupuesto total hoy en día se calcula en 7,200 millones de lempiras, de los cuales argumenta que "solamente se han pagado cerca de 1,800 millones de lempiras".