Hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque aún requieren L 5,600 millones para concluirse

Tegucigalpa, Honduras.-Cuando el Gobierno de Honduras rompió el convenio de cooperación con España para construir los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, los proyectos ya contaban con un diseño definido, financiamiento aprobado y un esquema de acompañamiento técnico previsto para sus primeros años de funcionamiento. Desde entonces, el costo de las obras cambió cuatro veces. Como lo reveló la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, el presupuesto pasó de poco más de L 2,249 millones a L 2,744 millones, luego a L 3,171 millones y finalmente a más de L 7,600 millones, según registros oficiales de la Secretaría de Finanzas, mientras los proyectos quedaron bajo la administración de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Los incrementos presupuestarios no solo modificaron el valor de las obras, sino que también dejaron al descubierto un desafío financiero que el Gobierno todavía no resuelve y un evidente desorden contable entre las distintas oficinas estatales. Los informes de la Secretaría de Finanzas, actualizados al 31 de diciembre de 2025 y analizados por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, establecen que el presupuesto global aprobado para los tres hospitales se consolidó finalmente en L7,674 millones.

Sin embargo, al cierre de ese año la contabilidad oficial de la plataforma registra que únicamente se habían ejecutado L 2,051 millones. En términos prácticos, el Estado había invertido apenas una cuarta parte del presupuesto requerido. Las cifras de Finanzas también muestran que la mayor parte del gasto se concentró durante 2025. Ese año la inversión alcanzó L 1,287.1 millones, frente a los L 763.9 millones ejecutados en 2024. A pesar del incremento en el ritmo de ejecución financiera, los tres proyectos permanecían lejos de entrar en funcionamiento. El Hospital General de Santa Bárbara concentra la mayor parte de los recursos. Su presupuesto proyectado asciende a L4,402.9 millones, mientras que la inversión ejecutada hasta diciembre de 2025 era de L877.4 millones. No obstante, el avance físico reportado era de apenas 22.23 %, el menor de los tres proyectos. En Salamá, Olancho, el presupuesto fue fijado en L 1,613.1 millones. Los documentos oficiales registran una inversión acumulada de L 582.8 millones, equivalente a un avance físico de 38.38 %. El Hospital Básico de Ocotepeque presenta un comportamiento similar: su costo proyectado alcanza L 1,635.6 millones, de los cuales se habían ejecutado L 590.9 millones, con un avance físico global de 38.13 %.

Aunque las estructuras comienzan a tomar forma, las plataformas de Finanzas indican que ninguno de los hospitales estaba cerca de operar al finalizar 2025. Las obras permanecían en la etapa de cerramiento de fachadas y terminación de estructuras, mientras seguía pendiente la instalación de los sistemas especializados que permiten el funcionamiento de un centro hospitalario, entre ellos las redes eléctricas, climatización, sistemas contra incendios y otros componentes técnicos. La incertidumbre no se limita al estado de las construcciones. Los tres proyectos continúan bajo investigación del Ministerio Público (MP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mientras la nueva administración de la SIT revisa la viabilidad jurídica y financiera para continuar las obras. El actual ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Elher, confirmó a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus que el Gobierno todavía no ha definido cómo obtendrá los recursos necesarios para concluir los hospitales, detallando una cruda realidad financiera sobre lo que realmente hace falta para ponerlos en marcha. Sin embargo, al contrastar las palabras del funcionario con los reportes oficiales, los datos entran en una abierta contradicción matemática que expone el desajuste institucional. Según explicó el ministro, el presupuesto total hoy en día se calcula en 7,200 millones de lempiras, de los cuales argumenta que "solamente se han pagado cerca de 1,800 millones de lempiras".