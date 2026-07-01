Video no muestra vehículo de “Mel” Zelaya y Xiomara Castro siendo atacado por organizar protestas contra JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que varias personas apedrean una camioneta Land Cruiser Prado negra en una zona de estilo colonial. La publicación asegura que las imágenes muestran a pobladores de Gracias, Lempira, atacando el vehículo de Manuel “Mel” Zelaya y Xiomara Castro por supuestamente organizar protestas contra el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras. Pero esa versión es falsa. El video fue grabado el 14 de octubre de 2023 en Antigua Guatemala y muestra una agresión contra Miguel Martínez, entonces director del Centro de Gobierno de Guatemala, y su familia cuando salían de la iglesia La Merced. "Así recibieron a Mel Zelaya y a Xiomara Castro por andar realizando protestas contra la venida del presidente Juan Orlando Hernández. Esto pasó en Lempira, el lugar del Indómito Indio Lempira. JOH", dice textualmente una publicación en TikTok, compartida decenas de veces desde el 30 de junio.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández anunció públicamente que regresará al país el 31 de julio de 2026, en un vuelo comercial, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta internacional que se mantenían vigentes en su contra hasta su revisión por el ente judicial, el 29 de junio de 2026. Como parte de ese proceso, un juez natural programó para el 3 de agosto de 2026 la audiencia de declaración de imputado de Hernández por el caso Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. De acuerdo con información publicada por LA PRENSA, el equipo legal del expresidente prevé que Hernández regrese a Honduras el 31 de julio de 2026, fecha que manejan como referencia para su reingreso al país y su posterior comparecencia ante la justicia. Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 22 de abril de 2022. Posteriormente, el 26 de junio de 2024, fue condenado a 45 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad luego de recibir un indulto presidencial otorgado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, el expresidente Manuel Zelaya Rosales se refirió al eventual retorno de Hernández durante una entrevista televisiva. En sus declaraciones, sostuvo que el regreso del exmandatario podría convertirlo en “el aspirante presidencial” con mayor fortaleza política y lo calificó como el sucesor del denominado “callejismo”.

Video de Guatemala

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video viral se encontró una publicación en Facebook con la versión completa del apedreo a la camioneta Land Cruiser Prado. Ese hallazgo permitió confirmar que el video fue grabado en Guatemala, en octubre de 2023, y que en el interior del vehículo no viajaban Manuel “Mel” Zelaya ni Xiomara Castro, sino la familia de un político guatemalteco identificado durante la grabación como “Miguelito”.

Una segunda búsqueda inversa en Google, con otro fotograma del mismo video, llevó a otra publicación en Facebook, fechada el 14 de octubre de 2023, que muestra las mismas imágenes y señala que varias personas atacaron a la familia de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno de Guatemala, cuando salía de la iglesia La Merced, en Antigua Guatemala.