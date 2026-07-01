"Problemas con las esposas": La polémica que surgió en Alemania tras ser eliminados del Mundial

La selección de Alemana una vez más se queda en el camino, esta vez logró avanzar de la fase de grupos para quedarse en dieciseisavos en el Mundial United 2026
La mayor sorpresa hasta el momento en el Mundial United 2026 ha sido la eliminación de Alemania en dieciseisavos por Paraguay. Los de Julian Nagelsmann se despidieron y ya comienzan a revelar interioridades del grupo de jugadores.
Lothar Matthäus, ex jugador y capitán de la selección alemana ha hablado sobre el tema y ha dejado unas polémicas declaraciones
Matthäus fue campeón con la selección de Alemania en 1990 y se ha referido al problema que había en lo interior de la concetración teutona.
"Hay mucho que analizar, tanto dentro como fuera del campo. Hubo problemas relacionados con las esposas, las familias, los vuelos y la organización en general", dijo Matthäus.
"No entiendo por qué las familias tienen que estar presentes desde el comienzo del torneo", expresó el exfutbolista
Matthäus describió situaciones concretas que generaron malestar en el grupo. Algunos futbolistas pudieron recibir a sus madres en vuelos privados, mientras que otros solo contaron con la autorización para que viajen sus esposas e hijos.
Por lo que para Lothar, esto generó mucha incomodidad para algunos jugadores lo que provocó "enojo y descontento"
"Luego se habló de opciones de viaje, de reservas de hotel. Todo eso fue tema de conversación dentro del equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema de discusión", aseguró el referente alemán.
"En definitiva, existió una agitación considerable que no se reflejó hacia el exterior. El enfoque simplemente no estuvo puesto en el Mundial. Siempre había un día libre para la familia y después otro más", agregó.
"Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí las familias. Podrían haber llegado recién en los cuartos de final, cuando el equipo hubiera logrado algo importante".
"Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro no se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial".
Todo esto llega a molestar más ya que Alemania no ha podido superar ni los octavos de final en los últimos mundiales luego de que se coronara en Brasil 2014. En Rusia-2018 y Qatar-2022 fue eliminada en fase de grupos
Julian Nagelsmann tras la eliminación. "Estoy disponible. Si la DFB quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo"
Joshua Kimmich, por su parte, dio polémicas declaraciones por la eliminación ante Paraguay. "No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial".
El capitán lamentó no poder mostrar una Alemania como la que el vio de niño, destacando que siempre que veía a su país llegaban a las últimas instancias en los torneos en que participaban. "Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado", cerró.