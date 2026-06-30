Imágenes de ayuda atribuidas al Partido Nacional en Venezuela son de El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan en redes sociales dos imágenes que supuestamente muestran ayuda humanitaria enviada a Venezuela por el Partido Nacional, valorada en 5,000 millones de lempiras. En una de las fotografías se observa una minicargadora y, en la otra, decenas de botellas de agua junto a víveres. Es falso. Las imágenes corresponden al envío de ayuda humanitaria que El Salvador realizó hacia Venezuela el 25 de junio de 2026, un día después del doblete sísmico que afectó al país sudamericano. Además, la bandera del Partido Nacional, así como la imagen del presidente Nasry Asfura que se ve en el contenido viral fueron añadidos. "Partido Nacional prepara 5,000 millones en ayudas para Venezuela y en unas horas estarían llegando al vecino país antes mencionado", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida desde el 28 de junio.

El miércoles 24 de junio de 2026, un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió el norte de Venezuela y dejó, al 29 de junio, un saldo de al menos 1,430 personas fallecidas y 3,238 heridas, ha informado EL HERALDO. Los dos sismos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia, lo que los convirtió en el evento sísmico más potente y destructivo registrado en el país en más de un siglo. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el 24 de junio el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como "zona de desastre", tras el colapso de múltiples infraestructuras. En respuesta a la tragedia, al menos 16 países y varios organismos internacionales enviaron equipos de rescate, personal médico, maquinaria especializada e insumos de primera necesidad para apoyar las labores de atención a las víctimas. Estados Unidos, por su parte, elevó su asistencia a más de 300 millones de dólares y desplegó marines para realizar reparaciones temporales en el puerto de La Guaira y facilitar el ingreso de alimentos y medicinas. En ese contexto, durante una entrevista concedida el 29 de junio de 2026, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue consultado sobre por qué el país no había enviado ayuda humanitaria a Venezuela. El mandatario respondió: "Lamento lo que le pasó al pueblo venezolano, pero la prioridad ahora son las necesidades de los hondureños".

Ayuda de El Salvador

Una revisión detallada de las imágenes permitió identificar varias inconsistencias. Por ejemplo, los pantalones militares que utilizan las personas que manipulan la ayuda no corresponden al uniforme oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras. Además, al ampliar una de las fotografías se observa que uno de los vehículos montacargas porta la bandera de El Salvador, y no la de Honduras. Al realizar una búsqueda inversa en Google con la primera imagen difundida en redes sociales, se encontró una publicación de la Secretaría de Prensa de El Salvador, fechada el 25 de junio de 2026, que contiene la misma fotografía, pero sin el eslogan ni la simbología del Partido Nacional que aparecen en las publicaciones viralizadas.

#MisiónHumanitariaVenezuela | El contingente salvadoreño contará con equipo especializado y suministros para la atención primaria en Venezuela. La movilización del cargamento se hará esta noche. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/qnYPGtHNZi — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 26, 2026

Este hallazgo confirmó que la imagen corresponde al envío de ayuda humanitaria de El Salvador hacia Venezuela y no a una supuesta donación del Partido Nacional. Las etiquetas y el eslogan fueron incorporados posteriormente mediante un montaje digital. Además, se localizó un video publicado en Instagram el 25 de junio de 2026 que documenta el traslado de los vehículos montacargas desde El Salvador hacia Venezuela como parte de la asistencia humanitaria enviada tras el doblete sísmico.

Una búsqueda inversa de la segunda imagen arrojó varias publicaciones fechadas el 25 de junio de 2026 ( 1 , 2 , 3 ) que muestran la misma fotografía y la atribuyen al envío de ayuda humanitaria de El Salvador hacia Venezuela.

“YA SE ENCUENTRAN EN CAMINO"



El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó que ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos destinados a brindar asistencia humanitaria a las familias afectadas por la emergencia en... pic.twitter.com/jCJdpKWEHt — Soyapango Noticias (@soyanoticias) June 25, 2026