Video de una fuga de agua en Venezuela es de mayo, no por daños de terremotos en junio

Tegucigalpa, Honduras. Circula en redes sociales un video que muestra la ruptura de una tubería. La descripción afirma que el hecho ocurrió en el sector El Cafetal, en Caracas, capital de Venezuela, tras los terremotos registrados en ese país el 24 de junio de 2026.
Sin embargo, esto es falso. El incidente no corresponde a los daños ocasionados por los movimientos telúricos ocurridos el miércoles 24 de junio, sino que corresponde a un evento del 30 de mayo de 2026.
“El fuerte terremoto registrado en Venezuela provocó la rotura de una tubería de agua en el sector El Cafetal, Caracas.” dice textualmente la descripción de una publicación de X compartida más de cien veces desde el 25 de junio de 2026.
El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que dejaron hasta el último recuento al 25 de junio, al menos 920 muertos y unos 3,360 heridos, según informó La Prensa.
Los sismos ocurrieron con una diferencia de 39 segundos entre sí. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como zona de desastre, debido al colapso de múltiples infraestructuras.
Los movimientos telúricos tuvieron su epicentro en la región centro-norte del país y se sintieron con intensidad en Caracas, La Guaira y otros estados cercanos, provocando escenas de pánico, evacuaciones y daños en estructuras.
Las autoridades informaron que hasta la tarde del 26 de junio, se documentaron 302 réplicas, dejando afectados más de 380 edificios.
Las labores de búsqueda y evaluación de daños continúan, mientras organismos nacionales e internacionales coordinaban el envío de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.
Video sacado de contexto
Una búsqueda inversa en Google Lens, a partir de un fotograma clave de la secuencia difundida en redes sociales, permitió localizar una publicación en Instagram del medio de comunicación Radio TV Miranda 24 de Venezuela, difundida desde el 30 de mayo de 2026, que contiene el video utilizado en la publicación viral.
La misma búsqueda condujo a una pieza periodística del medio venezolano Noticias 24 Horas, publicada el 30 de mayo de 2026, tres semanas antes de los movimientos telúricos en territorio venezolano.
Según el artículo, el video corresponde a la rotura de una tubería matriz, que provocó el colapso vial de la zona y dejó graves daños materiales en el sector de Santa Sofía y gran parte del bulevar de El Cafetal.
Por otra parte, el alcalde del municipio Baruta, al que pertenece el sector El Cafetal, Darwin González, informó a través de un video en X sobre el saldo de víctimas, heridos y daños materiales tras los sismos registrados el 24 de junio de 2026, y no mencionó una fuga de agua similar en ese sector.
Por lo tanto, es falso que el video de una fuga de agua en Venezuela que circula en redes sociales corresponda a los daños ocasionados por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026. En realidad, la grabación corresponde a un hecho registrado el 30 de mayo de 2026, semanas antes de los sismos.