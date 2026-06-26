Video de una fuga de agua en Venezuela es de mayo, no por daños de terremotos en junio

Tegucigalpa, Honduras. Circula en redes sociales un video que muestra la ruptura de una tubería. La descripción afirma que el hecho ocurrió en el sector El Cafetal, en Caracas, capital de Venezuela, tras los terremotos registrados en ese país el 24 de junio de 2026. Sin embargo, esto es falso. El incidente no corresponde a los daños ocasionados por los movimientos telúricos ocurridos el miércoles 24 de junio, sino que corresponde a un evento del 30 de mayo de 2026. “El fuerte terremoto registrado en Venezuela provocó la rotura de una tubería de agua en el sector El Cafetal, Caracas.” dice textualmente la descripción de una publicación de X compartida más de cien veces desde el 25 de junio de 2026.

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que dejaron hasta el último recuento al 25 de junio, al menos 920 muertos y unos 3,360 heridos, según informó La Prensa. Los sismos ocurrieron con una diferencia de 39 segundos entre sí. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como zona de desastre, debido al colapso de múltiples infraestructuras. Los movimientos telúricos tuvieron su epicentro en la región centro-norte del país y se sintieron con intensidad en Caracas, La Guaira y otros estados cercanos, provocando escenas de pánico, evacuaciones y daños en estructuras. Las autoridades informaron que hasta la tarde del 26 de junio, se documentaron 302 réplicas , dejando afectados más de 380 edificios. Las labores de búsqueda y evaluación de daños continúan, mientras organismos nacionales e internacionales coordinaban el envío de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.

Video sacado de contexto