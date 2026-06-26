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Más de un mes para identificarla: Familiares reciben cuerpo de Yorleni, joven raptada y carbonizada en Cortés

Tras más de un mes de incertidumbre, familiares retiraron el cuerpo de Yorleni Alas en Puerto Cortés, luego de confirmarse su identidad por ADN

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 13:40
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Con profundo dolor y tras más de un mes de espera marcada por la incertidumbre, familiares de Yorleni Alas finalmente recibieron este viernes 26 de junio sus restos en el Centro Regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO - Redes sociales
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La entrega del cuerpo llega después de semanas en las que la familia vivió entre la esperanza y la angustia, sin una confirmación definitiva sobre si la osamenta encontrada en la colonia 1 de Mayo en Puerto Cortés correspondía o no a la joven de 18 años.

 Foto: Redes sociales
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Fue hasta el pasado 23 de junio cuando Medicina Forense confirmó, mediante pruebas de ADN, que los restos hallados pertenecían a Yorleni, poniendo fin a la incertidumbre.

 Foto: Redes sociales
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Ese momento, según relataron allegados, fue especialmente doloroso, ya que la confirmación oficial transformó la espera en una realidad devastadora para una familia que aún mantenía la esperanza de encontrarla con vida.

 Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
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El proceso de identificación se realizó luego del hallazgo del cuerpo el 13 de mayo en un solar baldío cubierto de maleza, donde inicialmente no fue posible establecer su identidad de forma inmediata.

 Foto: Redes sociales
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Días después del hallazgo, los restos fueron trasladados al Centro de Medicina Legal en San Pedro Sula, donde se practicaron los análisis científicos que permitieron determinar su identidad a través de ADN.

 Foto: Redes sociales
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Con la confirmación forense, las autoridades procedieron a la entrega del cuerpo a los familiares, quienes durante semanas exigieron respuestas claras y la agilización del proceso para poder darle sepultura.

 Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
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Detrás del caso de Yorleni se encuentra una historia que comenzó en la primera semana de mayo, cuando la joven salió junto a su hermana de su trabajo en horas de la madrugada.

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Tras aceptar una supuesta ayuda de transporte, fue reportada como desaparecida, desencadenando posteriormente el hallazgo de sus restos y la investigación del hecho que hoy mantiene a la familia en duelo.

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Hoy, con la entrega de sus restos, la familia inicia el proceso de despedida en medio del dolor, mientras insiste en que el caso no quede en la impunidad y se logre justicia por la muerte de la joven.

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