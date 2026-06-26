Más de un mes para identificarla: Familiares reciben cuerpo de Yorleni, joven raptada y carbonizada en Cortés

-------------------------Sin embargo, en el trayecto de regreso, el conductor habría desviado la ruta y llevado a Yorleni hacia otro punto, donde posteriormente habría sido asesinada y su cuerpo quemado, según las investigaciones preliminares conocidas en el caso.Días después, el 13 de mayo, restos humanos fueron localizados en un solar baldío cubierto de maleza en la colonia 1 de Mayo, en el sector de Nuevos Horizontes de Puerto Cortés. En ese momento, la identidad no era clara, aunque algunos indicios como pulseras permitieron sospechar de la víctima.La incertidumbre se prolongó por semanas mientras el cuerpo era trasladado al Centro de Medicina Legal en San Pedro Sula para su análisis científico, un proceso que mantuvo a la familia en espera constante y con la esperanza de un desenlace distinto.Con la confirmación oficial y la entrega de los restos, la familia inicia ahora el proceso de despedida, mientras insiste en que el caso no debe quedar en la impunidad y que se avance en la identificación y captura de los responsables de este crimen que ha causado conmoción. Familiares retiran los restos de Yorleni Alas en Medicina Forense, tras confirmarse su identidad mediante pruebas de ADN en San Pedro Sula.