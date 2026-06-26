Fichajes: Baja en Real Madrid y van por Enzo Fernández; futuro de Neymar y bombazo en PSG

Real Madrid quiere dar el bombazo de año y Neymar sorprende. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Gonçalo Ramos está muy cerca de cambiar de aires y todo apunta a que continuará su carrera en la región de Lombardía bajo las órdenes de Rúben Amorim. El conjunto rossonero alcanzó un acuerdo con el PSG para hacerse con los servicios del delantero portugués, quien había perdido protagonismo en los planes de Luis Enrique. Su llegada representa un movimiento importante para un Milan decidido a potenciar su ofensiva con un atacante de primer nivel.
Jano Monserrate está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Ajax, proyecto liderado por Jordi Cruyff y Míchel. El mediapunta zurdo se formó en las categorías inferiores del Zaragoza antes de incorporarse al Atlético de Madrid en 2024, cuando aún era juvenil. Con el Atlético Madrileño dirigido por Fernando Torres conquistó la Liga Juvenil y la Copa de Campeones ese mismo año, además de debutar con el primer equipo de Diego Simeone frente al Levante, siendo el primero de los diez canteranos que estrenaron minutos con el técnico argentino.
La UD Almería tendría prácticamente cerrada la llegada de García Pimienta para sustituir a Rubi, según informa Matteo Moretto. Las dos eliminaciones consecutivas en la lucha por el ascenso habrían acelerado la salida del entrenador catalán, quien todavía tenía contrato hasta 2027, aunque su destitución sería cuestión de tiempo.
El Como está decidido a quedarse con Nico Paz. Fabrizio Romano asegura que el club italiano desembolsará 60 millones de euros por el futbolista, aunque el acuerdo incluirá una cláusula de recompra a favor del Real Madrid. Cesc Fàbregas ha sido una pieza clave para concretar la operación.
Desde Italia informan que el Chelsea ha intensificado su interés por Mike Maignan. El club inglés ya mantiene conversaciones con los representantes del guardameta del AC Milan, aunque por el momento todavía no ha presentado una propuesta formal.
El Manchester United estaría priorizando el fichaje de un delantero con experiencia que pueda acompañar a Benjamin Šeško en el ataque.
La Juventus no descarta reactivar las conversaciones con el Paris Saint-Germain para incorporar a Randal Kolo Muani. Fabrizio Romano señala que el acuerdo con el futbolista en cuanto a sus condiciones personales ya quedó definido hace varias semanas.
Nicolò Schira informa que el Real Madrid prepara su primera propuesta oficial al Chelsea para intentar fichar a Enzo Fernández. Además, el centrocampista argentino ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el conjunto blanco para firmar un contrato hasta 2032.
El AC Milan acelera las gestiones para incorporar a Nicolas Jackson. De acuerdo con Corriere dello Sport, el interés del club italiano por el delantero senegalés continúa creciendo tras su cesión en el Bayern Múnich. El Chelsea, propietario de su ficha, aceptaría negociar su salida siempre que reciba una oferta cercana a los 60 millones de euros.
Marcus Rashford verá incrementado su salario en el Manchester United a partir del próximo mes. Su nuevo contrato contempla unos ingresos semanales de 325.000 libras.
El Daily Mirror asegura que el Arsenal ya inició contactos con el entorno de Bruno Guimarães para intentar su incorporación durante este mercado. Mikel Arteta considera al mediocampista del Newcastle como una prioridad para reforzar el centro del campo.
El Borussia Dortmund ha establecido un precio de 100 millones de euros para negociar la salida de Felix Nmecha, según publica Goal. El internacional alemán ya despertaba el interés de varios clubes de la Premier League, pero su destacado rendimiento en la Copa del Mundo ha incrementado todavía más su valor en el mercado.
Mateu Alemany trabaja en un doble refuerzo para su equipo. El primero sería Alejandro Grimaldo, elegido para ocupar el lateral izquierdo tras descartarse la llegada de Marc Cucurella, quien se decantó por el Real Madrid.
El segundo objetivo es Kang-in Lee, con escaso protagonismo en el PSG. Ambas operaciones rondarían los 55 millones de euros y se encuentran muy avanzadas.
Neymar decidió abandonar las conversaciones que mantenía con el FC Cincinnati de la MLS, según informó The Athletic. El atacante brasileño tomó esa determinación debido al lento desarrollo de las negociaciones para concretar su incorporación.
El Real Madrid y Dani Ceballos han acordado poner punto final a su vínculo de forma consensuada. El centrocampista pone fin a una etapa iniciada en 2017, periodo en el que formó parte de una de las épocas más exitosas de la historia reciente del club blanco.