Fichajes: Baja en Real Madrid y van por Enzo Fernández; futuro de Neymar y bombazo en PSG

Jano Monserrate está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Ajax, proyecto liderado por Jordi Cruyff y Míchel. El mediapunta zurdo se formó en las categorías inferiores del Zaragoza antes de incorporarse al Atlético de Madrid en 2024, cuando aún era juvenil. Con el Atlético Madrileño dirigido por Fernando Torres conquistó la Liga Juvenil y la Copa de Campeones ese mismo año, además de debutar con el primer equipo de Diego Simeone frente al Levante, siendo el primero de los diez canteranos que estrenaron minutos con el técnico argentino.