Los bulos a raíz del doblete sísmico en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un alud de desinformación fue una de las principales dinámicas que acompañó la cobertura del doblete sísmico registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026. Tras los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con 39 segundos de diferencia, comenzaron a circular en redes sociales videos e imágenes que fueron presentados como evidencia de los supuestos daños del evento. Sin embargo, verificaciones realizadas por EH Verifica identificaron que estos contenidos correspondía a hechos ocurridos en otros países o en fechas anteriores, y que fueron reutilizados fuera de contexto. Las narrativas incluyeron supuestos colapsos de edificios, tsunamis y caos urbano. Muchos de estos contenidos eran videos de otros países o eventos anteriores, como derrumbes en China o imágenes de oleajes en Japón asociados al tifón Jangmi. También se difundieron grabaciones atribuidas al Metro de Caracas y a daños en distintas ciudades, pero las verificaciones confirmaron que no correspondían a los terremotos. En la mayoría de los casos, se trataba de material reutilizado fuera de contexto. La rápida viralización en redes sociales facilitó la propagación de estas piezas descontextualizadas, que fueron presentadas como actuales sin relación con el evento sísmico. A continuación, EH Verifica hace un recuento:

Video de edificios derrumbándose es de China en 2021, no de Venezuela en 2026

En redes sociales circula un video que muestra el colapso de varios edificios y afirma que las imágenes corresponden a los daños ocasionados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. Las escenas no guardan relación con los sismos ocurridos en Venezuela. En realidad, la secuencia corresponde a la demolición controlada de 15 edificios en Kunming, provincia de Yunnan, China, realizada el 27 de agosto de 2021 como parte de un proyecto de renovación urbana. “#Terremoto #sismo #Venezuela”, son las etiquetas que aparecen en la descripción de una entrada en TikTok, compartida más de 2,100 veces desde el 24 de junio.

No es un tsunami provocado por los terremotos de Venezuela, es un video de Japón en 2011

Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra un tsunami en las costas de La Guaira, Venezuela, el cual, según su descripción, ocurrió tras los dos terremotos registrados el 24 de junio de 2026 en el país sudamericano. Sin embargo la secuencia no corresponde a imágenes en Venezuela. En realidad, corresponde al tsunami de Japón en 2011, según constató EH Verifica. "Tsunami en La Guaira, Venezuela tras los terremotos ocurridos hoy de 7.1 y 7.5 grados”, dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 969,000 veces desde el 25 de junio de 2026.

Video de explosión en el Metro de Caracas no corresponde a los terremotos de 2026

Circula en redes sociales un video que muestra una explosión en el Metro de Caracas, en Venezuela. La publicación asegura que las imágenes muestran los daños provocados por el doble terremoto registrado en el país venezolano el 24 de junio de 2026. Sin embargo, esto es falso. El video no corresponde a los recientes sismos en Venezuela, sino a una explosión ocurrida en septiembre de 2021 en una unidad del sistema de transporte subterráneo. “El metro de Caracas sufrió serias afectaciones por el terremoto que azotó a #Venezuela esta tarde” dice la descripción textual del video publicado en X/Twitter, visualizado más de 387 mil veces desde el 24 de junio de 2026.

No es el oleaje en las costas de Venezuela tras los terremotos de junio de 2026

Circula en redes sociales un video que muestra un fuerte oleaje en el mar junto a un mensaje que lo vinculan con los terremotos de Venezuela del 24 de junio de 2026. Sin embargo, es falso. Las imágenes corresponden a la llegada del tifón Jangmi en Japón, reportado a principios de junio de 2026, sin relación con los dos sismos. “Tsunami in Venezuela”, dice textualmente el mensaje que acompaña una publicación de TikTok compartida más de mil veces desde la madrugada del jueves 25 de junio de 2026.

Video que muestra supuestos edificios colapsando por los terremotos en Venezuela fue generado con IA