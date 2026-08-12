Manipulan arte de LA PRENSA para asegurar que censistas del INE son cuadrillas de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una pieza gráfica atribuida a Diario LA PRENSA que muestra una fotografía de censistas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el texto de la publicación, supuestamente se trata de más de 400 cuadrillas destinadas a combatir el hurto de energía eléctrica. Sin embargo, esto es falso. EH Verifica comprobó que la imagen viral parte de una publicación auténtica de LA PRENSA, pero fue alterada para agregar una fotografía de personal del INE y hacer creer que los censistas forman parte de cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). “Gobierno del Partido Nacional pide a la población que faciliten toda la información solicitada por las cuadrillas que están visitando su hogar desde el pasado 10 de agosto del presente año, día en que se comenzó con esta tarea”, dice literalmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 11 de agosto.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) inició el 10 de agosto de 2026 el levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII Censo de Vivienda, un proceso estadístico que busca actualizar la información sobre cuántas personas viven en Honduras, dónde están ubicadas y cuáles son las principales características de sus hogares y viviendas. El censo es un recuento y caracterización de todas las personas y viviendas del territorio nacional, por lo que constituye una de las principales fuentes de información demográfica y territorial del país. El último Censo de Población y Vivienda realizado en Honduras corresponde a 2013. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el proceso consiste en que personal previamente capacitado por el INE recorra diferentes zonas del país para visitar las viviendas asignadas y aplicar el cuestionario censal. Los censistas deben identificarse ante los habitantes con chalecos amarillos y logos del INE. Su labor consiste en recopilar información de manera sistemática, procurando visitar todas las viviendas de su área de trabajo y evitar omisiones o duplicaciones. El INE señala que contar con estadísticas actualizadas es fundamental para que las decisiones del Estado se basen en información sobre las necesidades reales de la población.

Arte manipulado

Una búsqueda en las publicaciones de LA PRENSA en Facebook permitió localizar la publicación original , difundida por el medio el 10 de agosto de 2026. Sin embargo, la imagen viral fue modificada para incorporar una fotografía de personal del INE asignado al levantamiento censal en el país. En la publicación original, la imagen principal corresponde a trabajadores de la ENEE y no guarda relación con el censo del INE. Asimismo, el análisis visual permitió identificar otra diferencia: la pieza manipulada coloca en el lado derecho el logotipo “LP”, utilizado habitualmente en publicaciones de LA PRENSA, mientras que en la publicación auténtica aparece en el lado izquierdo. Estas diferencias muestran que la imagen viral fue editada a partir de un contenido original de LA PRENSA. Además, la encargada de redes sociales de Diario LA PRENSA confirmó a EH Verifica que el medio no publicó el contenido viral.

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