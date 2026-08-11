La imagen de Nasralla y Rixi Moncada tomados de las manos por supuesta alianza es IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen en la que aparecen Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, y Rixi Moncada, exaspirante presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), tomados de la mano. Las publicaciones que difunden la imagen aseguran que corresponde a una supuesta negociación entre ambos políticos para concretar una alianza de cara a las elecciones de 2029. Sin embargo, la imagen es falsa. El contenido fue generado mediante inteligencia artificial (IA) y no constituye evidencia de una negociación o alianza electoral entre Nasralla y Moncada. Además, no existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden una supuesta alianza electoral entre Nasralla y Moncada. El propio Nasralla dijo que el contenido viral no es real. “La excandidata, exministra, y figura política del partido Libertad y refundación, Rixi Moncada se refirió recientemente a los acercamientos sostenidos con el exdesignado presidencial y líder político Salvador Nasralla, con el objetivo de evaluar una posible confluencia de fuerzas opositoras de cara al proceso electoral de 2030”, dice literalmente parte de una entrada en Facebook que ha sido compartido más de un centenar de veces desde el 10 de agosto.

En las elecciones generales de 2025, Nasralla y Moncada se enfrentaron electoralmente. El primero quedó en segundo lugar, mientras que la exsecretaria de Finanzas durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) ocupó la tercera posición. Nasralla también fue candidato presidencial, en 2017, de una alianza conformada por Libre —el partido de Moncada— y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD). En 2021 fue candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Xiomara Castro. Asumió ese cargo el 27 de enero de 2022 y lo dejó, tras presentar su renuncia, el 30 de abril de 2024.

Fabricada con IA

Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados de medios de comunicación, publicaciones oficiales ni registros en fuentes institucionales que confirmaran que la fotografía corresponde a un hecho real. Además, durante un análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias asociadas con imágenes generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. En la parte central superior de la imagen, donde Nasralla y Moncada aparecen con las manos levantadas, la disposición y la forma de los dedos no corresponden con una anatomía natural. Algunos parecen fusionados o entrelazados de manera irregular. La mano inferior derecha de Nasralla también presenta pliegues y proporciones poco coherentes en los dedos. Asimismo, varias de las personas que aparecen al fondo muestran rostros distorsionados o difuminados de forma irregular, con facciones que pierden nitidez y consistencia. También se observan diferencias en la iluminación. La luz sobre las prendas y los rostros de los protagonistas no coincide completamente con la del fondo de la escena. A esto se suman inconsistencias en los bordes que separan a los personajes principales del público: algunas zonas aparecen excesivamente nítidas y otras, difusas, lo que genera una apariencia de imágenes recortadas o superpuestas. EH Verifica también examinó la imagen con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido sintético. El análisis arrojó una probabilidad del 97.4% de que se trate de un deepfake.

El resultado constituye un indicio adicional de manipulación, pero no debe interpretarse de manera aislada como una prueba definitiva. En este caso, se suma a las inconsistencias visuales detectadas y a la ausencia de registros verificables que respalden que la escena ocurrió realmente. Nasralla también publicó en sus redes sociales que el contenido viral no corresponde a una escena real.