Honduras tendrá condiciones secas y estables este miércoles 12 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y estables continuarán este miércoles 12 de agosto en la mayor parte del territorio hondureño, aunque los remanentes de la onda tropical del día anterior dejarán algunas lluvias débiles y dispersas.
Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que las precipitaciones se concentrarán en la parte occidental del país y en algunas áreas de las regiones Central y Norte.
“Continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Flores al brindar el pronóstico para este miércoles.
El meteorólogo agregó que los remanentes de la onda tropical que se desplazó el martes provocarán “algunas lluvias de carácter débiles y dispersas para la parte occidental del país y algunas áreas del centro y el norte”.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan olas de entre 2 y 4 pies.
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°. En la Región Central, las temperaturas serán de 31 C° como máxima y 20 C° como mínima.
En la Región Insular se espera una máxima de 30 C° y una mínima de 26 C°, mientras que en la Región Norte la temperatura más alta será de 32 C° y la más baja de 23 C°.
La Región Oriental tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. En el Sur del país se registrará la temperatura máxima más elevada, con 40 C°, mientras que la mínima será de 27 C°.
Por su parte, la Región Occidental tendrá una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°, de acuerdo con el pronóstico proporcionado por Flores.
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