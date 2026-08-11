Honduras tendrá condiciones secas y estables este miércoles 12 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y estables continuarán este miércoles 12 de agosto en la mayor parte del territorio hondureño, aunque los remanentes de la onda tropical del día anterior dejarán algunas lluvias débiles y dispersas.

Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que las precipitaciones se concentrarán en la parte occidental del país y en algunas áreas de las regiones Central y Norte.

“Continuarán las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional”, señaló Flores al brindar el pronóstico para este miércoles.

El meteorólogo agregó que los remanentes de la onda tropical que se desplazó el martes provocarán “algunas lluvias de carácter débiles y dispersas para la parte occidental del país y algunas áreas del centro y el norte”.