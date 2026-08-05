¿En qué consiste el nuevo censo poblacional que anunció el Gobierno de Honduras?

El levantamiento de información para el XVIII Censo Nacional de Población y el VII de Vivienda abarcará alrededor de 2,6 millones de hogares en los 18 departamentos del país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tegucigalpa.- Honduras pondrá en marcha un nuevo censo nacional de población y vivienda, el primero en trece años, con el respaldo técnico de la ONU y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), informó este miércoles una fuente oficial.

En el lanzamiento del proyecto, el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, destacó que el nuevo censo poblacional busca recopilar información precisa para orientar las políticas públicas, la asignación de recursos y la toma de decisiones en áreas estratégicas como salud, educación, infraestructura y desarrollo rural.

"El último censo se levantó hace 13 años y estamos totalmente desfasados", subrayó Asfura, quien afirmó que el censo busca conocer las "necesidades reales" de la población.

El gobernante dijo que los resultados del censo, que se conocerán en los próximos meses, servirán como hoja de ruta para establecer las "prioridades" gubernamentales a corto y largo plazo, garantizando un insumo clave para futuras administraciones, además de impulsar la modernización del Estado y el avance hacia servicios públicos digitales.

"Necesitamos esa información para buscar el rumbo correcto del país, saber dónde están nuestras necesidades en salud, educación e infraestructura", sostuvo.

Asfura agradeció el acompañamiento del BID y del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la ejecución del censo, y subrayó que la contratación temporal de los empadronadores también generará oportunidades de empleo durante el desarrollo de la actividad.

Unas 14.000 personas visitarán al menos 2,6 millones de hogares de la nación centroamericana durante la recolección de datos, según las autoridades.

El jefe de Operaciones del BID en Honduras, Lorenzo Escondeur, afirmó que el valor del censo dependerá del uso que se dé a la información recopilada y destacó la incorporación de cartografía digital y tabletas electrónicas en el proceso.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Rony Pacheco, exhortó a la población a participar en el levantamiento de información al señalar que el censo permitirá hacer visibles las necesidades de todas las comunidades del país.

"Si no te cuentas, no eres visible. Hagamos visible a cada familia, a cada comunidad y a toda Honduras", enfatizó el funcionario. EFE