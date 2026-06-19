Honduras suscribe acuerdo con el BID por $100 millones para mejorar la política fiscal

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras suscribió este viernes un contrato de préstamos por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejoras fiscales del país centroamericano, informó una fuente oficial en Tegucigalpa. El contrato fue suscrito por el secretario hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, y Julia Johannsen, representante del BID en el país, en el marco del programa de fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal del país, indicó en un comunicado la cartera de Finanzas. Además, se busca que Honduras pueda mejorar la sostenibilidad fiscal en un contexto de recuperación económica posterior a la pandemia -de Covid-19- y ante la vulnerabilidad del país a los desastres naturales.

"La operación del préstamo del BID forma parte de los fondos de crédito externo aprobados por el Congreso Nacional para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026. El primer préstamo de dos operaciones independientes fortalecerá el marco de responsabilidad fiscal del país y mejorará la capacidad institucional para la gestión macrofiscal en la Secretaría de Finanzas", señaló la misma fuente. La financiación del BID incluye 60 millones de dólares provenientes del capital ordinario del Banco, con un plazo de 20 años, un período de 5,5 años de gracia y una tasa de interés "basada en SOFR (tasa de financiamiento garantizado a un día en dólares estadounidenses, basada en transacciones reales del mercado de repos con bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía)".