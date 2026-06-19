"La dignidad no se negocia": Ana Paola Hall lanza fuertes críticas a sectores políticos

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, emitió este viernes un contundente pronunciamiento en el que cuestionó a sectores políticos que, según expresó, han utilizado el concepto de dignidad mientras desconocen los resultados electorales.

En su mensaje, la funcionaria sostuvo que la dignidad "no se negocia" ni puede estar condicionada por intereses particulares o ambiciones políticas.

Asimismo, afirmó que hubo una presunta confabulación entre actores políticos para evitar la realización de escrutinios especiales y dejar actas en cero, acciones que, según señaló, constituyen una burla al derecho al voto de la ciudadanía.

La consejera también cuestionó que quienes, a su criterio, participaron en estas acciones hablen de dignidad, al tiempo que recordó que el secuestro de material electoral y las irregularidades en los escrutinios son conductas tipificadas como delito.