"La dignidad no se negocia": Ana Paola Hall lanza fuertes críticas a sectores políticos

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, emitió este viernes un contundente pronunciamiento en el que cuestionó a sectores políticos que, según expresó, han utilizado el concepto de dignidad mientras desconocen los resultados electorales.
En su mensaje, la funcionaria sostuvo que la dignidad "no se negocia" ni puede estar condicionada por intereses particulares o ambiciones políticas.
Asimismo, afirmó que hubo una presunta confabulación entre actores políticos para evitar la realización de escrutinios especiales y dejar actas en cero, acciones que, según señaló, constituyen una burla al derecho al voto de la ciudadanía.
La consejera también cuestionó que quienes, a su criterio, participaron en estas acciones hablen de dignidad, al tiempo que recordó que el secuestro de material electoral y las irregularidades en los escrutinios son conductas tipificadas como delito.
Para hablar de dignidad debería primero entender lo que significa, pero como sabemos que eso es mucho pedirle (es como esperar peras del olmo) tendremos que ayudarle a que se ilustre: la dignidad no se negocia, ni depende de intereses o conveniencias para satisfacer su ambición....— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) June 19, 2026
En sus declaraciones, aseguró que una persona íntegra puede aceptar una derrota electoral y aprender de sus errores, pero criticó a quienes, según dijo, se niegan a reconocer los resultados y responsabilizan a terceros por sus fracasos.
Además, señaló que algunos actores políticos han cambiado de partido en varias ocasiones y han acumulado derrotas electorales, pero continúan rechazando los resultados obtenidos en las urnas.
La funcionaria manifestó que, a su juicio, no solo se perdió una elección, sino también el honor, debido a las acciones y posturas asumidas tras el proceso electoral.
También expresó que la historia suele reconocer a quienes actúan con honestidad, mientras que difícilmente perdona la trampa, la manipulación y la mentira.
La consejera aseguró que, pese a las críticas y señalamientos recibidos, las personas que defendieron la democracia han documentado cada detalle relacionado con el proceso.
Sostuvo que existe información recopilada que eventualmente será dada a conocer y que, según afirmó, permitirá esclarecer los hechos ocurridos.
Las declaraciones surgen en medio de las disputas políticas y los cuestionamientos que continúan generándose en torno al desarrollo y resultados del proceso electoral.