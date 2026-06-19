Honduras obtiene $100 millones del BID para sostenibilidad de finanzas públicas

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras firmó un importante convenio financiero internacional orientado a mejorar la economía nacional frente a la volatilidad internacional y garantizar la estabilidad macroeconómica. El acuerdo inyectará 100 millones de dólares (equivalentes a 2,670 millones de lempiras al cambio actual) destinados de manera íntegra a robustecer la arquitectura institucional de las finanzas del Estado, atacando debilidades históricas en la recaudación de tributos y optimizando los mecanismos de ejecución presupuestaria. Los fondos provienen de un préstamo programático de políticas que fue autorizado por el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La operación financiera fue diseñada bajo un esquema de reformas estructurales progresivas, constituyendo el primero de dos desembolsos independientes que se encuentran técnicamente vinculados para amarrar el cumplimiento de metas macrofiscales a mediano y largo plazo. "Como gobierno, trabajaremos con responsabilidad fiscal por Honduras", expresó Emilio Hércules, ministro de finanzas. El millonario financiamiento internacional se dividió bajo dos condiciones de crédito diferenciadas con el objetivo de aliviar la carga del servicio de la deuda del país. El primer tramo, equivalente a 60 millones de dólares, se estructuró con cargo al Capital Ordinario de la entidad financiera, negociado a un plazo de amortización de 20 años, con un periodo de gracia fijado en 5.5 años y una tasa de interés indexada a la tasa SOFR. Los restantes 40 millones de dólares se pactaron bajo la modalidad de Capital Ordinario Concesional, una de las ventanas de financiamiento más blandas del mercado multilateral. Este componente específico del préstamo concede al Estado de Honduras un plazo extendido de hasta 40 años para su cancelación total, manteniendo el mismo periodo de gracia y fijando una tasa de interés concesional de apenas el 0.25% anual. "Honduras fortalece su sostenibilidad fiscal, acabamos de firmar un convenio por 100 millones de dólares para impulsar reformas clave en responsabilidad fiscal, gasto público y sistema tributario", manifestó Julia Johannsen, representante del Grupo BID en Honduras.