Gobierno aprueba cartera de préstamos con el BID para salud, energía y agua

Tegucgalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules, anunció la aprobación de una programación de cartera de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estará orientada a fortalecer sectores como salud, energía, agua y finanzas públicas.
Según explicó, el acuerdo se da como parte de la visita de la vicepresidenta del BID, Anabel Gonzáles, al país y permitirá ampliar las opciones de financiamiento para el próximo año.
“Parte de la visita de la presidenta del BID, hemos firmado y aprobado una programación de una cartera de préstamos que va a beneficiar directamente los sectores de salud, energía, agua y finanzas públicas, de esta manera estaremos asegurando recursos para atender las necesidades más urgentes de la población”, detalló.
No obstante, aclaró que la aprobación no implica que los contratos ya estén suscritos. “Esto no significa que ya se han firmado los contratos o los convenios, de ninguna manera, solamente amplían y diversifican lo que va a ser la cartera de préstamos BID para el año 2026”, puntualizó.
Por su parte, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, informó que próximamente el país recibirá tres misiones técnicas del BID para definir las prioridades de inversión.
“Vamos a recibir tres visitas, tres misiones del BID, una misión específica para los temas de descentralización, otra misión específica para los temas sociales como salud y educación y otra visita para el tema de infraestructura, la clave de esto es que en esas misiones se van a decidir las prioridades y los principales proyectos que se van a definir para la cartera 2026”, explicó.
Las autoridades indicaron que será a partir de esas misiones técnicas cuando se determinen los proyectos concretos que integrarán la cartera de financiamiento para el presente año.