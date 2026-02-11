Gobierno aprueba cartera de préstamos con el BID para salud, energía y agua

Tegucgalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules, anunció la aprobación de una programación de cartera de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estará orientada a fortalecer sectores como salud, energía, agua y finanzas públicas.

Según explicó, el acuerdo se da como parte de la visita de la vicepresidenta del BID, Anabel Gonzáles, al país y permitirá ampliar las opciones de financiamiento para el próximo año.

“Parte de la visita de la presidenta del BID, hemos firmado y aprobado una programación de una cartera de préstamos que va a beneficiar directamente los sectores de salud, energía, agua y finanzas públicas, de esta manera estaremos asegurando recursos para atender las necesidades más urgentes de la población”, detalló.