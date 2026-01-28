Roberto Lagos, presidente del BCH, anuncia su retiro de redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- En su primer día como presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos anunció que se retirará de las redes sociales para enfocarse de lleno en sus responsabilidades al frente de la institución.

“En mi primer día como Presidente del Banco Central de Honduras (BCH) me retiro de las redes sociales para poder concentrarme plenamente en mis labores diarias”, informó Lagos a través de su cuenta de X.

Asimismo, pidió comprensión a los medios de comunicación durante esta etapa inicial de su gestión.