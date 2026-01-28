  1. Inicio
Roberto Lagos, presidente del BCH, anuncia su retiro de redes sociales

El nuevo titular del Banco Central aseguró que su decisión busca concentrarse plenamente en sus funciones y pidió paciencia a los medios durante la transición

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 17:16
Roberto Lagos fue juramentado como presidente del Banco Central de Honduras el martes 27 de enero.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En su primer día como presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos anunció que se retirará de las redes sociales para enfocarse de lleno en sus responsabilidades al frente de la institución.

“En mi primer día como Presidente del Banco Central de Honduras (BCH) me retiro de las redes sociales para poder concentrarme plenamente en mis labores diarias”, informó Lagos a través de su cuenta de X.

Asimismo, pidió comprensión a los medios de comunicación durante esta etapa inicial de su gestión.

“A los medios de comunicación les pido un poco de paciencia durante esta etapa de transición. Hemos empezado un proceso de transición ordenado. Que Dios bendiga Honduras”, agregó.

Cabe recordar que, Lagos fue juramentado el martes -27 de enero- como presidente del BCH. La noticia sorprendió a muchos hondureños, debido a la postura crítica que solía mantener el ahora funcionario.

Lagos tiene un recorrido profesional bastante amplio: es economista, analista, investigador hondureño y doctor en Economía por la Universidad de Carolina del Norte. También cuenta con una maestría de la Universidad de Duke.

Su nombre ha sido ampliamente conocido en el ámbito público por sus constantes opiniones críticas sobre las políticas económicas del país, previo a asumir la titularidad del ente emisor.

