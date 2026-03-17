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SIT activa asistencia vial y habilitan números para emergencias en Semana Santa

La SIT despliega cuadrillas en carreteras y habilita línea WhatsApp 3253-4384 para emergencias durante la temporada vacacional de Semana Santa

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 18:24
SIT activa asistencia vial y habilitan números para emergencias en Semana Santa

Durante Semana Santa, la SIT asistirá a conductores con mecánica menor, traslado de vehículos y línea WhatsApp para emergencias.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzó la Campaña de Asistencia Vial 2026 denominada Puntos Eco, con el objetivo de garantizar seguridad y acompañamiento a los viajeros durante la Semana Santa en Honduras.

La iniciativa se centra en brindar apoyo a los hondureños que se desplacen hacia playas, ríos, montañas y otros destinos turísticos, reforzando la seguridad vial en los principales ejes carreteros del país.

Como parte de la estrategia, la SIT habilitó la línea de asistencia para llamadas y mensajes de WhatsApp al 3253-4384, donde los usuarios podrán reportar emergencias y solicitar auxilio de forma inmediata.

Las solicitudes serán atendidas por cuadrillas de auxilio distribuidas estratégicamente, asegurando respuesta rápida y efectiva a quienes enfrenten problemas mecánicos o accidentes en carretera.

El ministro Aníbal Ehrler explicó que las brigadas brindarán mecánica menor en sitio, incluyendo cambio de llantas, paso de corriente, suministro de lubricantes y refrigerantes, así como apoyo en casos de recalentamiento de motores.

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Además, las cuadrillas ofrecerán acompañamiento en accidentes y traslado de vehículos en mal estado hacia lugares seguros, minimizando riesgos para los conductores y pasajeros.

Los Puntos Eco estarán ubicados en diferentes carreteras del país, así como en las principales salidas de Tegucigalpa hacia el norte, sur, oriente y Olancho, garantizando cobertura en rutas de mayor tránsito durante el feriado.

Ehrler enfatizó que la campaña busca concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y mantener los vehículos en condiciones óptimas para prevenir accidentes.

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La SIT trabajará en coordinación con la Policía Nacional y autoridades locales para reforzar controles de tránsito, señalización y asistencia en rutas turísticas, con el objetivo de reducir incidentes durante el período vacacional.

Es de recordar que a Semana Santa 2026 dará inicio el domingo 29 de marzo y finaliza el 5 de abril. Durante estos dias los hondureños aprovechan para salir a distintas partes del país y otros se quedan conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como el verdadero significado de esta época.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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