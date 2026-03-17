SIT activa asistencia vial y habilitan números para emergencias en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzó la Campaña de Asistencia Vial 2026 denominada Puntos Eco, con el objetivo de garantizar seguridad y acompañamiento a los viajeros durante la Semana Santa en Honduras.

La iniciativa se centra en brindar apoyo a los hondureños que se desplacen hacia playas, ríos, montañas y otros destinos turísticos, reforzando la seguridad vial en los principales ejes carreteros del país.

Como parte de la estrategia, la SIT habilitó la línea de asistencia para llamadas y mensajes de WhatsApp al 3253-4384, donde los usuarios podrán reportar emergencias y solicitar auxilio de forma inmediata.

Las solicitudes serán atendidas por cuadrillas de auxilio distribuidas estratégicamente, asegurando respuesta rápida y efectiva a quienes enfrenten problemas mecánicos o accidentes en carretera.

El ministro Aníbal Ehrler explicó que las brigadas brindarán mecánica menor en sitio, incluyendo cambio de llantas, paso de corriente, suministro de lubricantes y refrigerantes, así como apoyo en casos de recalentamiento de motores.