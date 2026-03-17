SIT activa asistencia vial y habilitan números para emergencias en Semana Santa

La SIT trabajará en coordinación con la Policía Nacional y autoridades locales para reforzar controles de tránsito, señalización y asistencia en rutas turísticas, con el objetivo de reducir incidentes durante el período vacacional.Es de<a href="https://www.elheraldo.hn/trending/cuando-cae-fecha-semana-santa-2026-significado-celebra-cada-dia-ON29358042"> recordar que a Semana Santa 2026</a> dará inicio el domingo 29 de marzo y finaliza el 5 de abril. Durante estos dias los hondureños aprovechan para salir a distintas partes del país y otros se quedan conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como el verdadero significado de esta época.