SIT reactiva proyectos y plan de bacheo: estas son las zonas clave a intervenir

Paralelamente, el ministro informó que "ya iniciamos el proyecto de bacheo de emergencia a nivel nacional ”.

“Encontramos a nivel nacional poquito más de 300 proyectos que habían dejado de operar por falta de pago. Lo primero que hemos hecho es ponernos al día. Ya hemos pagado más de 2,600 millones de lempiras a contratistas que tenían deudas pendientes con la SIT y de esa manera hemos podido reactivar en este momento 69 proyectos", detalló Ehrler.

El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que al asumir la administración encontraron más de 300 proyectos detenidos en distintas zonas de Honduras, lo que obligó a priorizar la cancelación de deudas con las empresas constructoras para retomar los trabajos.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) comenzó un proceso de reactivación de obras que permanecían paralizadas por falta de pago, al tiempo que puso en marcha el plan nacional de bacheo de emergencia con miras a mejorar las condiciones viales antes de la Semana Santa.

Según el funcionario, para el plan de intervención inmediata en la red vial se destinarán cerca de 800 millones de lempiras, con el objetivo de rehabilitar tramos deteriorados y reducir riesgos para los conductores en los principales ejes carreteros del país.

“Ahí vamos a invertir cerca de 800 millones de lempiras para poder poner las carreteras a tono. Entonces, con los 69 proyectos de ahorita más otros 60 o 70 proyectos que vamos a activar en el mes de marzo, vamos a tener bastante movimiento a nivel nacional”, afirmó el titular de la SIT.

Ehrler explicó que las obras abarcan desde grandes corredores estratégicos hasta pequeños tramos pavimentados en comunidades que habían quedado en abandono, incluyendo salidas hacia el oriente y occidente del país, así como mantenimientos rutinarios que ya fueron retomados.

“Ustedes pueden ver la salida a Olancho, el corredor que conduce desde Siguatepeque hasta La Esperanza. Todos los mantenimientos a nivel nacional reactivados, los proyectos grandes, pero también pequeños pavimentos de uno, dos o tres kilómetros que se están activando. Tenemos todo tipo de proyectos ya en este momento en función y dentro de las próximas semanas vamos a ver más actividad”, sostuvo el funcionario.

Entre las prioridades inmediatas figura la estabilización de los corredores turísticos más transitados, especialmente ante la cercanía del feriado de verano de Semana Santa, cuando miles de hondureños se desplazan hacia destinos de playa y montaña.

“A la más alta prioridad. Estamos estabilizando todo el corredor turístico: La Barca–Progreso, Progreso–Tela, Tela–La Ceiba, La Ceiba–Puerto Castilla, todo está siendo intervenido, pero al mismo tiempo también estamos interviniendo los corredores que nos conducen a las playas del sur y estamos en Marcala para el turismo de montaña”, puntualizó Ehrler.

La idea es que en estos próximos 27 días que quedan para la Semana Santa se tengan al menos las condiciones mínimas para evitar accidentes viales producto de los baches.