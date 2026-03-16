"Cuida de los que en ti confían": gobierno lanza campaña de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de la República, encabezado por el presidente Nasry Asfura y la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), lanzó este lunes la campaña nacional de prevención, seguridad, control y asistencia a la población para la Semana Santa 2026, denominada “Cuida de los que en ti confían”.

Esta iniciativa busca fortalecer las acciones de prevención antes, durante y después del feriado de la Semana Mayor, con el objetivo de salvaguardar la vida de la población que se moviliza hacia distintos destinos turísticos del país.

Desde el inicio de su Gobierno, el presidente Asfura ha impulsado la reparación y mejoramiento de la red de infraestructura vial del país, un plan estratégico que permite a hondureños y extranjeros transitar con mayor seguridad por los diferentes ejes carreteros y disfrutar de los destinos turísticos que ofrece Honduras.

En ese sentido, todas las instituciones que integran Conapremm se han preparado con anticipación en sus respectivas áreas, trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad y atención de los vacacionistas que visitarán playas, ríos, balnearios y otros centros turísticos.

Para este operativo se tiene previsto el despliegue de aproximadamente 35,623 hombres y mujeres, distribuidos en 1,968 puntos de control a nivel nacional, quienes brindarán seguridad, asistencia y orientación a la población desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril.

Asimismo, se estima que entre 2 y 2.5 millones de personas se movilicen durante este período en todo el territorio nacional, lo que generará una importante derrama económica para pequeñas, medianas y grandes empresas del sector turismo, así como para otros rubros vinculados a esta actividad.