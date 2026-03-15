Gobierno lanza programa de limpieza de playas previo al feriado de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Previo al feriado de la Semana Santa donde se prevé la movilización de 2.5 millones de hondureños a diferentes puntos, el gobierno de Nasry Asfura, lanzó el programa de Limpieza y Conservación de Playas. El programa tiene como objetivo mantener en condiciones óptimas los principales destinos costeros del país, que durante la Semana Mayor son de los más visitados. En el lanzamiento del programa, que se realizó este domingo participaron el secretario de Infraestructura y Transporte Aníbal Ehrler; el secretario de Turismo, Andrés Ehrler y el alcalde de Tela, Ricardo Cálix.

El programa permite coordinar acciones para el mantenimiento y conservación de playas en distintos puntos del país. Son unas 216 personas aglutinadas en 17 micro empresas de mantenimiento y personal de supervisión, quienes realizarán las labores de limpieza a lo largo de la zona costera del país. El proceso que se desarrollará por más de dos meses abarcará un total de 155.93 kilómetros de playa y desembocaduras de ríos, informaron las autoridades. Las jornadas de limpieza se realizarán en los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Choluteca y Valle. El lanzamiento del programa se realizó en el municipio de Tela, Atlántida, por lo que el alcalde de Tela, Ricardo Cálix, manifestó que ese impulso desde la Secretaría de Turismo y la SIT, va a permitir mejorar la limpieza de las playas. "Es un programa que nos enorgullece en Tela, pero que se va a replicar en varios municipios costeros".