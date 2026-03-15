Presidente Asfura oficializa nuevas autoridades en hospitales y regiones sanitarias

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura, quien también ejerce como titular de la Secretaría de Salud, oficializó el nombramiento de nuevas autoridades en hospitales públicos y en varias regiones sanitarias del país, como parte de una reorganización administrativa en el sistema de salud.

Durante el acto realizado en Casa de Gobierno, el mandatario entregó los nombramientos a directores, administradores y responsables de personal de distintos centros hospitalarios. Las designaciones buscan fortalecer la gestión en los establecimientos de salud y mejorar la atención a la población.

En su intervención, Asfura indicó que su administración respaldará el trabajo de las nuevas autoridades sanitarias y destacó la necesidad de coordinación entre los equipos de trabajo para enfrentar los desafíos del sistema de salud.

El gobernante también mencionó algunas de las acciones que el gobierno planea impulsar en el sector sanitario. Entre ellas destacó la próxima firma de un fideicomiso orientado a reducir la mora quirúrgica, con el que se busca realizar operaciones a nivel nacional para atender a pacientes que permanecen en listas de espera.