Presidente Asfura oficializa nuevas autoridades en hospitales y regiones sanitarias

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura, quien también ejerce como titular de la Secretaría de Salud, oficializó el nombramiento de nuevas autoridades en hospitales públicos y en varias regiones sanitarias del país, como parte de una reorganización administrativa en el sistema de salud.
Durante el acto realizado en Casa de Gobierno, el mandatario entregó los nombramientos a directores, administradores y responsables de personal de distintos centros hospitalarios. Las designaciones buscan fortalecer la gestión en los establecimientos de salud y mejorar la atención a la población.
En su intervención, Asfura indicó que su administración respaldará el trabajo de las nuevas autoridades sanitarias y destacó la necesidad de coordinación entre los equipos de trabajo para enfrentar los desafíos del sistema de salud.
El gobernante también mencionó algunas de las acciones que el gobierno planea impulsar en el sector sanitario. Entre ellas destacó la próxima firma de un fideicomiso orientado a reducir la mora quirúrgica, con el que se busca realizar operaciones a nivel nacional para atender a pacientes que permanecen en listas de espera.
Asimismo, señaló que el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud contempla la adquisición de equipamiento médico para hospitales públicos, entre ellos tomógrafos, equipos de ultrasonido y rayos X, además de mejoras en las áreas de quirófano.
Dentro de las medidas anunciadas también se incluye la contratación de servicios de mantenimiento para equipos médicos, con el objetivo de asegurar su funcionamiento continuo en los centros asistenciales.
El mandatario agregó que el plan contempla acciones para mejorar el abastecimiento de medicamentos y reforzar la capacidad operativa de los hospitales públicos en distintas regiones del país.
Durante el evento, el presidente destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades sanitarias y personal médico para responder a las necesidades de la población.
Las autoridades indicaron que estas medidas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema sanitario nacional y mejorar la prestación de servicios en la red hospitalaria pública.