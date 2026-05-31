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Así fue la tenaz persecución policial de un sospechoso en Juticalpa

Tras irrespetar un semáforo en rojo, derrapar en la carretera y casi embestir a varios policías, el conductor fue detenido por las autoridades policiales

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 11:13

Juticalpa, Honduras.- Una persecución policial, que fue captada en video, culminó con la captura de un hombre en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, luego de que este desobedeciera una señal de alto de los agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el video proporcionado por las autoridades, el individuo intentó evadir el retén policial y, durante su huída, habría intentado embestir a funcionarios policiales, lo que desencadenó una persecución que terminó con su detención.

En el clic primero se le ve arrancar a toda velocidad, pese a la luz roja, luego conduce en zigzag y hasta derrapa en la carretera provocando chispas sobre el pavimento. El automotor incluso termina con la defensa trasera desprendida y siendo arrastrada por la vía.

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Finalmente, el sospechoso fue detenido. Al momento del arresto, los agentes le decomisaron un arma blanca tipo machete, un arma de fuego tipo AR-15 de juguete y siete bolsitas que contenían supuesta cocaína, detallaron las autoridades.

Tras su captura, el sospechoso será remitido ante las autoridades competentes por suponerlo responsable de los delitos de maltrato familiar, atentado, tráfico de drogas y conducción temeraria.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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