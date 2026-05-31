Así fue la tenaz persecución policial de un sospechoso en Juticalpa

Juticalpa, Honduras.- Una persecución policial, que fue captada en video, culminó con la captura de un hombre en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, luego de que este desobedeciera una señal de alto de los agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el video proporcionado por las autoridades, el individuo intentó evadir el retén policial y, durante su huída, habría intentado embestir a funcionarios policiales, lo que desencadenó una persecución que terminó con su detención.

En el clic primero se le ve arrancar a toda velocidad, pese a la luz roja, luego conduce en zigzag y hasta derrapa en la carretera provocando chispas sobre el pavimento. El automotor incluso termina con la defensa trasera desprendida y siendo arrastrada por la vía.