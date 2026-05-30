Captan asalto de falsos agentes Dipampco en negocio de la Arturo Quezada

Tegucigalpa, Honduras.- Un asalto ocurrido el jueves en un negocio de la colonia Arturo Quezada quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que varios sujetos fuertemente armados irrumpen en el establecimiento sembrando el terror entre las personas presentes.

El hecho se registró el jueves 28 de mayo, poco después de las 7:00 de la noche, según las grabaciones que circulan en redes sociales y que ya están siendo analizadas por las autoridades.

En el video se observa a al menos tres individuos portando armas de grueso calibre y utilizando chalecos con insignias de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).