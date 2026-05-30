Captan asalto de falsos agentes Dipampco en negocio de la Arturo Quezada

Tegucigalpa, Honduras.- Un asalto ocurrido el jueves en un negocio de la colonia Arturo Quezada quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que varios sujetos fuertemente armados irrumpen en el establecimiento sembrando el terror entre las personas presentes.
El hecho se registró el jueves 28 de mayo, poco después de las 7:00 de la noche, según las grabaciones que circulan en redes sociales y que ya están siendo analizadas por las autoridades.
En el video se observa a al menos tres individuos portando armas de grueso calibre y utilizando chalecos con insignias de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Las imágenes muestran cómo los sospechosos ingresan al negocio de repente y comienzan a atracar a la gente mientras mantienen bajo amenaza a quienes se encontraban en el lugar. La acción se desarrolló en cuestión de minutos antes de que los sospechosos abandonaran la escena.
Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la identidad de los responsables y determinar si los chalecos utilizados son auténticos o si fueron empleados para simular ser agentes policiales.
El video permitirá a las autoridades observar características físicas, vestimenta y movimientos de los sospechosos durante el asalto.
Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso, mientras los equipos de investigación continúan recopilando evidencias.