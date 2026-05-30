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Murió hombre que sufrió atentado en Coxen Hole, Roatán, hace tres días

La víctima que fue identificado como Mario Saúl Martínez Medina, originario de San Pedro Sula, sufrió varios impactos de bala el mediodía del miércoles

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 11:52
Murió hombre que sufrió atentado en Coxen Hole, Roatán, hace tres días

La víctima fue estabilizada en el Hospital Satuyé pero dos días después al intentar su traslado a tierra firme no soportó.

Foto cortesía

Roatán, Honduras.- Un conductor que había resultado gravemente herido el miércoles -27 de mayo- tras un atentado en Coxen Hole, Roatán, murió en las últimas horas cuando era trasladado a tierra firme.

La víctima que fue identificado como Mario Saúl Martínez Medina, originario de San Pedro Sula, sufrió varios impactos de bala al ser atacado a disparos por sicarios cuando se encontraba estacionado en un sector céntrico de la isla.

El hombre fue atacado por dos sicarios que se conducían a bordo de una motocicleta y que tras dispararle huyeron con rumbo desconocido. Tras el sangriento ataque, la víctima logró sobrevivir y pedir auxilio al lanzarse hacia la puerta del copiloto durante la balacera.

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Cuerpos de socorro le trasladaron hasta el hospital Satuyé de Roatán donde lograron estabilizarlo temporalmente, pero urgía su traslado a tierra firme para una intervención quirúrgica delicada.

Fue cuando el viernes decidieron trasladar al herido hacia La Ceiba cuando el hombre se complicó y murió en pleno vuelo.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los sicarios. Se conoció preliminarmente que la víctima habría tenido antecedentes penales relacionados al tráfico de drogas, extremo que está bajo investigación en la actualidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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