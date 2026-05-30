Murió hombre que sufrió atentado en Coxen Hole, Roatán, hace tres días

Roatán, Honduras.- Un conductor que había resultado gravemente herido el miércoles -27 de mayo- tras un atentado en Coxen Hole, Roatán, murió en las últimas horas cuando era trasladado a tierra firme.

La víctima que fue identificado como Mario Saúl Martínez Medina, originario de San Pedro Sula, sufrió varios impactos de bala al ser atacado a disparos por sicarios cuando se encontraba estacionado en un sector céntrico de la isla.

El hombre fue atacado por dos sicarios que se conducían a bordo de una motocicleta y que tras dispararle huyeron con rumbo desconocido. Tras el sangriento ataque, la víctima logró sobrevivir y pedir auxilio al lanzarse hacia la puerta del copiloto durante la balacera.