Atentado en Roatán deja un hombre herido; sicarios realizaron al menos 15 disparos

Roatán, Honduras.- Un atentado criminal deja entre la vida y la muerte a una persona la tarde de este miércoles en el casco céntrico de la isla de Roatán, Islas de la Bahía.

El crimen se registró al filo de las 3 de la tarde y de momento solo se conoce que el conductor quedó herido, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Satuyé.

Personas que se encontraban en el lugar al momento del atentado señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra la camioneta Ford roja con placas HBE 5129 que se encontraba estacionada.