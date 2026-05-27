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Atentado en Roatán deja un hombre herido; sicarios realizaron al menos 15 disparos

Hasta el momento la víctima, que fue trasladada con graves heridas hasta un hospital de la isla, no ha sido identificado por las autoridades policiales

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 15:09
Atentado en Roatán deja un hombre herido; sicarios realizaron al menos 15 disparos

La víctima fue trasladada hasta un hospital con graves heridas de bala, se desconoce su condición de salud actualmente.

 Captura de video.

Roatán, Honduras.- Un atentado criminal deja entre la vida y la muerte a una persona la tarde de este miércoles en el casco céntrico de la isla de Roatán, Islas de la Bahía.

El crimen se registró al filo de las 3 de la tarde y de momento solo se conoce que el conductor quedó herido, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Satuyé.

Personas que se encontraban en el lugar al momento del atentado señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra la camioneta Ford roja con placas HBE 5129 que se encontraba estacionada.

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Así quedó la ventanilla de conductor con más de una docena de impactos de bala.

Así quedó la ventanilla de conductor con más de una docena de impactos de bala.

 (Captura de video.)

El conductor, cuya identidad aún no ha sido confirmada, vestía una camisa negra, pantalones jeans y zapatos de trabajo tipo burros.

Las imágenes desde el lugar del atentado muestran la ventanilla del conductor completamente pasconeada, con al menos 15 impactos de bala.

El hecho violento causó momentos de terror pues ocurrió en pleno centro de la zona urbana de la isla a plena luz de día. Se desconoce el móvil del atentado de asesinato, así como quiénes estarían detrás del atentado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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